«هوليداي شوبر» يقدم عروضاً حصرية على التذاكر والرحلات السياحة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن معرض سوق السفر العربي، عن توفير يوم المستهلك «هوليداي شوبر»، الذي يقام للمرة الأولى بالتزامن مع المعرض، ويقدم عروضاً وصفقات حصرية على تذاكر السفر والرحلات السياحة.

وقالت مديرة المعرض في الشرق الأوسط، دانييل كورتيس، إنه «خلال فعالية (هوليداي شوبر)، التي ستقام في 27 أبريل بمركز دبي التجاري العالمي، وقبل يوم واحد من الافتتاح الرسمي لـ(سوق السفر العربي 2019)، الذي يستمر حتى الأول من مايو، ستقدم وكالات السفر والفنادق والوجهات السياحية الإقليمية والعالمية مجموعة واسعة من العروض المغرية، والصفقات المذهلة الحصرية للزوار الذين سيحضرون خلال هذا اليوم».

وأضافت أن موقع «هوليداي مي» الإلكتروني المتخصص في عروض الفنادق والتنقلات والرحلات الجوية في مختلف الوجهات السياحية في العالم، يقدم خصومات تصل إلى 20% على باقات العطلات لأول 100 زائر لمنصته خلال «يوم المستهلك»، في حين ستقدم «هوليدي فاكتوري» الشركة المتخصصة في تنظيم الرحلات السياحية داخل دولة الإمارات، خصم بنسبة 10% على باقات العطلات إلى 25 وجهة في المحيط الهندي وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط.

وأشارت كورتيس، إلى أن جناح رأس الخيمة سيقدم في «هوليداي شوبر» خصماً يصل إلى 20% على الإقامة في الفنادق أو ترقية مجانية للغرف في مختلف فنادق ومنتجعات الإمارة، إضافة إلى حسم 20% على علاجات السبا وقوائم الأطعمة والمشروبات أثناء الإقامة، مؤكدة أنه يمكن الحصول على خصم يصل إلى 35% عند حجز العطلة في أحد فنادق مجموعة «تايم» في كل من الإمارات والسعودية.

وذكرت أن العروض الأخرى في «يوم المستهلك»، تشمل خصم 10% عند حجز رحلة إلى لبنان مع شركة نخال، وخصم يصل إلى 50 دولاراً للشخص البالغ في جميع الجولات السياحية، التي يتم حجزها عبر «كوكس آند كينغز»، فضلاً عن تأشيرة مجانية وتأمين سفر لجولات السياحة الأوروبية، مع حسم 10% عند إجراء الحجز مع شركة «جلوبوس آند كوزموس»، وخصم إضافي 5% للعملاء الدائمين.

ولفتت كورتيس، إلى أنه ستتاح للزوّار أيضاً فرصة الدخول في السحب للفوز برحلة إلى التشيك لشخصين شاملة تذاكر السفر والإقامة.

تنظيم «هوليداي شوبر» في 27 أبريل بمركز دبي

التجاري العالمي، قبل الافتتاح الرسمي لـ«سوق

السفر العربي 2019».