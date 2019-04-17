غرافيك.. «كوكاكولا أرينا».. أكبر صالة مغطاة متعددة الأغراض في الشرق الأوسط

المصدر: مدحت السويفي - دبي / غرافيك: محمد داود

تعد «كوكاكولا أرينا» أكبر قاعة مغطاة متعددة الأغراض في منطقة الشرق الأوسط، وتتميز بقدرتها الاستيعابية الكبيرة التي تصل إلى 17 ألف مقعد، تمتلكها شركة «مِراس» القابضة، وتديرها شركة «إيه إي جي أوغدن» العالمية المتخصصة في إدارة مراكز المعارض والمؤتمرات.

وأوضحت «مِراس» أن الصالة الجديدة، المقرر افتتاحها في يونيو المقبل، صُممت لتناسب استضافة مختلف أنواع الفعاليات على مدار العام، وأضخم العروض الحيّة العالمية، والفعاليات الموسيقية والرياضية والترفيهية الدولية والواسعة النطاق، كمباريات رياضة الهوكي، والمباريات العالمية للرابطة الوطنية لكرة السلة، إضافة إلى الجولات العالمية لأهمّ الفنانين، وإقامة حفلات الاستقبال والأعراس والمعارض والمؤتمرات الكبرى، مشيرة إلى أن «أرينا» تتميز بموقع استراتيجي في «سيتي ووك»، الوجهة العصرية الشهيرة من «مِراس».

وأضافت أن «كوكاكولا أرينا» من شأنها أن تغير معالم قطاع التسلية والترفيه الحي والمباشر في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، وستسهم في تعزيز مكانة دبي وجهة رائدة لاستضافة الفعاليات العالمية، لافتة إلى أن الصالة مكيفة بشكل كامل.

وبيّنت «مِراس» أنه بفضل ميزات التصميم الآلي للمقاعد في «دبي أرينا»، فهي قادرة على التكيف مع جميع متطلبات الفعاليات المحلية والدولية من كل الأحجام، بدءاً من المسابقات الرياضية، والألعاب والإلكترونية، مروراً بالعروض المسرحية والكوميدية والموسيقية، والمؤتمرات، وانتهاء بحفلات الاستقبال، وحفلات الزفاف، والاجتماعات العامة السنوية، وغيرها.

يشار إلى أن «دبي أرينا» تغير اسمها إلى «كوكاكولا أرينا» بعد حصول شركة «كوكاكولا» العالمية على حقوق التسمية الحصرية.

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