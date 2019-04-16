تعرّف إلى خاصية «أفضل سعر» من «طيران الإمارات»

المصدر: إعداد : أزاد‭ ‬عيشو‭‬‭

عند ظهور شعار أفضل سعر من «طيران الإمارات»، فإن الشركة تضمن للمسافرين أفضل الأسعار لرحلاتها المتوافرة عبر الموقع الشبكي، بحيث يمكن للمتعامل حجز الرحلة وهو على ثقة بأنه لن يجد سعراً أفضل في أي مكان آخر على شبكة الإنترنت، على أن يخضع المسافر للشروط والأحكام المطبقة في بلد المغادرة على السعر الذي قام بشرائه.

وفي حال حصول المسافرين على أحد الأسعار في موقع إنترنت آخر، سترد شركة الطيران الفارق في السعر بين السعر الذي تم شراؤه، والسعر المقدم من أطراف أخرى، ويتعين أن يكون السعر المقدم من الأطراف الأخرى هو لخط سير الرحلة نفسه والتاريخ ذاته ودرجة السفر نفسها، إضافة إلى شروط الأسعار ذاتها، وأن يكون سعر الطرف الآخر موجوداً في الوقت ذاته، الذي تم فيه حجز السعر الذي تم شراؤه، على أن يكون السعر المقدم من أطراف أخرى بالعملة نفسها المستخدمة للسعر الذي تم الشراء به، وأن يشمل جميع الضرائب، والرسوم، والرسوم الإضافية، والمصاريف المطبقة، وأن يكون قابلاً للحجز عبر الإنترنت.

ولن يطبق عرض أفضل الأسعار على أي سعر يتم تقديمه خارج النطاق العام لموقع الإنترنت، أو الأسعار الترويجية التي تقدمها الأطراف الأخرى، أو الأسعار المخفضة الخاصة بالمؤسسات والشركات، أو أسعار البيع بالجملة، أو أسعار الوجهات المجمعة، أو الأسعار الخاصة بالمجموعات. كما لن يطبق العرض في حال تم تخفيض السعر الذي تم شراؤه، أو السعر المقدم من أطراف أخرى عبر استخدام أميال برامج مكافأة ولاء المسافرين، أو أميال مكافآت الشركات، أو في حال كان السعر المقدم من أطراف أخرى يشكل جزءاً من عروض الرحلات الشاملة لتذاكر السفر، وغيرها.