أصحاب رخصة «تاجر» يسوّقون منتجاتهم عبر «نون»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، بالتنسيق مع شركة «نون»، السوق الرقمية المحلية المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط، أن أصحاب رخصة «تاجر» بدأوا عرض وتسويق منتجاتهم المتنوعة على موقع «نون» ضمن المشروعات المحلية.

وأفادت اقتصادية دبي، في بيان، أمس، بأن هذه المبادرة تأتي في إطار اتفاقية تعاون مشتركة مع «نون»، لتعزيز ممارسة الشركات التي تتخذ من إمارة دبي مقراً لها في مجال التجارة الإلكترونية، وإيجاد فرص تنموية جديدة لأصحاب المشروعات من رخصة تاجر.

وأشارت إلى أن ذلك جاء عقب ورش عمل تحضيرية لأصحاب رخصة تاجر حول خدمات «نون»، وكيفية عرض المنتجات في موقعها، موضحة أن رخصة «تاجر» تعد الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، وتعنى بترخيص المشروعات التجارية التي تدار عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي القاطنين في دبي.

واختار فريق عمل رخصة «تاجر»، المشروعات المتميزة من أصحاب الرخصة من مختلف القطاعات لعرض منتجاتهم في موقع «نون» ضمن المشروعات المحلية، حيث تقدم «نون» تجربة تسوق فريدة، سواء عبر موقعها الإلكتروني أو من خلال تطبيقها المخصص للأجهزة المحمولة.

وأكد مدير إدارة التطوير والمتابعة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري، عمر المهيري، أن تبادل المعرفة والخبرات مع شركة «نون» سيعمل على رفع عجلة التقدم في مجال التجارة الإلكترونية، وتسريع تنفيذ وتشغيل المشروعات المستهدفة، ودعم عجلة الابتكار والتطور الإلكتروني والتكنولوجي في مجتمع الأعمال.

وقال: «يأتي التعاون مع (نون) تجسيداً لرؤية واستراتيجية اقتصادية دبي التي تتمحور حول تسهيل الحركة التجارية في إمارة دبي، والإجراءات والخدمات المقدمة للعملاء، بحيث يسهم ذلك في تعزيز تنافسية الأعمال واستدامتها بشكل فعّال، فضلاً عن خدمة المصلحة العامة والمجتمع التجاري في إمارة دبي، الأمر الذي يؤكد مكانة وسمعة دبي كوجهة مثالية للمال والأعمال».

من جانبه، قال مدير العلاقات الحكومية في منصة «نون»، يوسف المحرزي، إن «التعاون مع اقتصادية دبي هو ترجمة لرؤية قيادة دولة الإمارات وتأكيدها على أهمية تضافر الجهود بين مختلف القطاعات في الدولة، لدعم الاقتصاد الوطني، وللارتقاء بالخدمات المقدمة لقطاع الأعمال، كما أنه امتداد لسياسة الشركة الوطنية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية التي تعمل منذ تأسيسها على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية المعنية بدعم قطاع الأعمال».

دعم التجارة الإلكترونية

أكدت اقتصادية دبي أنها تسعى إلى تكثيف الجهود لتسهيل مزاولة الأعمال لخدمة المتعاملين بشكل سلس وميّسر من خلال رفع مستوى الجودة في العمل، والتنسيق المشترك مع الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة، مشيرة إلى أنها تحرص من خلال الشراكة مع شركة «نون» إلى دعم وتعزيز التجارة الإلكترونية، وتطوير الخدمات التي من شأنها الارتقاء بمجتمع الأعمال إلى أعلى المستويات عالمياً، والعمل على إطلاق مشروعات ومبادرات مشتركة، تخدم مصلحة الإمارة، وتعزّز ممارسة الشركات.