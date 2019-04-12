«كورينثيا» تفتتح أول فندق لها في دبي بالشراكة مع «ميدان» في 2020

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة فنادق «كورينثيا» عن بدء العمل لإطلاق فندق «كورينثيا ميدان بيتش دبي»، بالشراكة مع «مجموعة ميدان»، ليكون أولى وجهات العلامة في منطقة الشرق الأوسط. وأفاد بيان صدر أمس بأن من المُقرر أن يفتتح الفندق الجديد أبوابه أمام الزوار عام 2020، لافتاً إلى أن «كورينثيا ميدان بيتش دبي» سيحتل موقعاً مميزاً على شاطئ «جميرا بيتش ريزيدنس».وستضم الطوابق الـ55 للفندق 360 غرفة وجناحاً، مع مجموعة من أحواض السباحة المتدرجة، فضلاً عن سبا ومطاعم عصرية.

وأكدت المجموعة أنه تم اختيار موقع الفندق بعناية فائقة، ليضمن توفير أروع الإطلالات على «عين دبي»، و«نخلة جميرا».

وقال المدير الإداري لمجموعة فنادق «كورينثيا» في الشرق الأوسط، ماثيو ديكسون، إن الفندق يجسد إضافة قيّمة لمشهد الضيافة في المنطقة، فضلاً عن كونه خطوة بالنسبة للعلامة التجارية، ولمدينة دبي على حد سواء.