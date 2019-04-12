1800 عارض من 60 دولة في «أوتوميكانيكا دبي 2019» يونيو المقبل

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

تنطلق في يونيو المقبل فعاليات الدورة 17 من معرض «أوتوميكانيكا دبي 2019» بمشاركة أوروبية قوية.

وأكد بيان صدر، أمس، مشاركة أكثر من 1800 عارض من 60 دولة في دورة المعرض، منهم 200 عارض على الأقل من أوروبا.

ولفت البيان إلى أنه يعزّز الحضور الأوروبي القوي في «أوتوميكانيكا دبي» العام الجاري، مشاركة إيطالية قوية تضم 70 صانعاً إيطالياً، سيوجدون على مساحة في المعرض تبلغ 2000 متر مربع.

وأشار البيان إلى أن دولة الإمارات من بين أكبر 10 أسواق لقطع غيار السيارات الإيطالية عالية الجودة، فيما يطمح كبار اللاعبين الآن لمزيد من النمو باستهداف المشترين التجاريين، والموزعين والمستوردين من أنحاء الشرق الأوسط، وإفريقيا وغرب آسيا.

وقال مدير معرض «أوتوميكانيكا دبي»، محمود غازي بليكوزن: «تعد منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا سوقاً تطويرية رئيسة لقطع غيار وإكسسوارات السيارات الأوروبية، ولهذا كانت مشاركة المصنعين من القارة الأوروبية في (أوتوميكانيكا دبي) قوية دائماً».

وتابع: «سيكون لكل من إيطاليا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وبلجيكا، وإسبانيا، وفرنسا وبولندا، أجنحة مخصصة في المعرض، كما سيكون هناك 25 دولة أوروبية مشاركة إجمالاً».

وسيغطي الحدث السنوي أقسام المنتجات الستة، وهي: قطع الغيار والمكونات، والإلكترونيات والأنظمة، والإكسسوارات والتخصيص، والتصليح والصيانة، وغسيل السيارات، والعناية وإعادة التهيئة، والإطارات والبطاريات.

كما تضم دورة 2019 أقساماً فرعية جديدة لقطع الغيار والمعدات الزراعية، والجسم والطلاء، وقطع غيار الدراجات النارية ومكوناتها، والزيوت ومواد التشحيم.

ومن أبرز فعاليات المعرض «منطقة الإبداع»، وهي فعالية مخصصة تقدم عروضاً توضيحية وعروض منتجات تشكل مسار سوق خدمات المركبات الإقليمي والعالمي، فضلاً عن مبادرة «كفاءة الشاحنات»، التي يستعرض من خلالها أكثر من 1500 عارض منتجاتهم المخصصة لسلسلة القيمة الكاملة في قطاع الشاحنات.

كما تعود للمعرض «أكاديمية أوتوميكانيكا»، وهي عبارة عن سلسلة ندوات وعروض تقديمية، وورش عمل حول القضايا واللوائح التي تؤثر في سوق خدمات المركبات.