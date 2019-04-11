300 شركة جديدة في مجمّع الأعمال بـ «دبي الجنوب» خلال الربع الأول

المصدر: أحمد الشربيني ـــ دبي

أفاد مجمع الأعمال في منطقة «دبي الجنوب»، بأنه تم استقطاب 300 شركة جديدة، خلال الربع الأول من العام الجاري، متوقعاً أن تصل نسبة النمو في عدد شركات المجمع إلى 20% نهاية العام الجاري.

وأضاف لـ«الاإمارات اليوم»، على هامش فعاليات «ملتقى الاستثمار السنوي 2019»، الذي اختتم أعماله في مركز دبي التجاري العالمي، أمس، أن المجمع يركز على استقطاب استثمارات شركات ناشئة مبتكرة، لافتاً إلى أن اقتراب موعد إقامة معرض «إكسبو 2020 دبي» سيحفز على جذب استثمارات جديدة لشركات دولية.

شركات جديدة

وتفصيلاً، قال نائب رئيس مجمّع الأعمال في منطقة «دبي الجنوب»، شعيب الرحيمي، إنه «تم استقطاب 300 شركة جديدة إلى (مجمع الأعمال»(، خلال الربع الأول من العام الجاري»، متوقعاً تسجيل نمو نسبته 20% في عدد الشركات العاملة بالمجمع نهاية العام الجاري.

وأوضح أن مجمع الأعمال يركز على استقطاب الشركات الناشئة، خصوصاً التي تعمل في قطاعات مبتكرة، وذلك عبر تقديم تسهيلات مختلفة لممارسة أنشطة الأعمال، لافتاً إلى أن إجمالي عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في المجمع حالياً يصل إلى 3500 شركة، تمثل نسبة 70% من إجمالي عدد شركات المجمع.

ولفت الرحيمي إلى أن نسب الإشغال في مجمع الأعمال حالياً يبلغ 70%، مبيناً أن مبادرات تسهيل الأعمال التي أطلقها المجمع، خلال الفترة الماضية، كانت من المحفزات القوية على استقطاب الشركات، التي بلغ عددها مع بداية العام الجاري 5000 شركة.

وذكر أن من تلك المبادرات خفض رسوم الإيجارات بنسبة تصل إلى 25% للشركات المؤجرة الحالية والجديدة، إضافة إلى منح تسهيلات للشركات الجديدة، تتضمن فترة إعفاء مجانية للإيجارات، وفقاً للمساحات المؤجرة وفترات عقود الإيجار، وخفض عدد من الرسوم والغرامات.

«إكسبو 2020 دبي»

وأكد الرحيمي أن اقتراب موعد إقامة معرض «إكسبو 2020 دبي» الدولي، يعدّ محفزاً قوياً لاستقطاب العديد من استثمارات الشركات الدولية، لافتاً إلى أن مجمع الأعمال يمتاز بقربه من موقع منطقة المعرض، ومن منطقة ميناء جبل علي، ومطار آل مكتوم الدولي، فضلاً عن احتواء منطقة المجمع على بنية تحتية متكاملة ومتطوّرة.

وأشار إلى أن المجمع يتيح أنواعاً مختلفة من المكاتب للشركات، تشمل مساحات مجهزة وأخرى غير مجهزة، ومن ضمن الخيارات مكاتب تتيح للشركات القدوم بأجهزة الكمبيوتر الخاصة بها، للبدء مباشرة في ممارسة الأعمال من دون الحاجة إلى تجهيز المكتب والتأثيث.

فرص

أكد نائب رئيس مجمّع الأعمال في منطقة «دبي الجنوب»، شعيب الرحيمي، أن دبي توفر العديد من الفرص الاستثمارية للشركات، خصوصاً الناشئة منها، التي تستفيد من إمكانية وجودها في دبي، لتنمو وتطور أعمالها، اعتماداً

على مناخ استثماري يتميز بالتسهيلات والمحفزات.