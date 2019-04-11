«آي إس إس» للشحن الدولي تفتتح مقراً رئيساً في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

افتتح سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، ومدير ديوان صاحب السموّ حاكم دبي وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، محمد إبراهيم الشيباني، المقر الرئيس العالمي الجديد لشركة «آي إس إس» للشحن الدولي.

وأفاد بيان صدر، أمس، بأنه تم إطلاق شركة «آي إس إس» للشحن الدولي من قبل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، الذراع الاستثمارية الرئيسة لحكومة دبي، كشركة تابعة مملوكة بالكامل، وتركز على الخدمات اللوجستية لسلاسل الإمداد والتوريد. كما تم اختيار المقر الرئيس العالمي الجديد لها في المنطقة الحرة لمطار دبي، كموقع استراتيجي مجاور لمطار دبي الدولي.

وتوجد «آي إس إس» للشحن الدولي حالياً في أكثر من 25 دولة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا والهند وتركيا، وتركز على الأنشطة الأساسية لخدمات الشحن الدولي، وعلى الخدمات اللوجستية التعاقدية، ومشروعات النفط والغاز.

وفي إطار استراتيجيتها الطموحة للنمو، أخذت الشركة في التوسع منذ سبتمبر 2018، لتوجد في منطقة آسيا - المحيط الهادئ، والصين وسنغافورة.

وإضافة إلى ذلك، تستفيد شركة «آي إس إس» للشحن الدولي من شبكة عالمية تكونت بفضل شراكاتها مع شركات دولية، لتزويد المتعاملين بحلول سلاسل الإمداد والتوريد.

ووفقاً للبيان، يتولى إدارة شركة «آي إس إس» للشحن الدولي، إينفر موريتي، وفريق إداري يضم نخبة من الكفاءات.