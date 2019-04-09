تطوير جزيرة الجبيل في أبوظبي بـ 5 مليارات درهم

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أفادت شركة «جزيرة الجبيل» للاستثمار، بأنها بدأت تطوير جزيرة الجبيل في أبوظبي، الواقعة بين جزر«أبوظبي وياس والسعديات»، بمشروع تبلغ كلفته خمسة مليارات درهم.

وقال المدير التنفيذي للشركة، منير حيدر، في تصريحات صحافية أمس، إن الشركة بدأت أعمال البنية التحتية للمشروع، التي تبلغ كلفتها أكثر من 300 مليون درهم، موضحاً أن المشروع متعدد الاستخدامات ويمتد على مساحة 400 هكتار، ومفتوح لتملك المواطنين والأجانب، حيث إنه مصنف منطقة استثمارية في أبوظبي.

وأضاف أن المشروع سيضم 800 وحدة سكنية تتنوع بين قطع الأراضي المزوّدة بالخدمات والمرافق وعقارات فاخرة ومتوسطة الكلفة، بما يلبي متطلبات الإماراتيين وقطاع المستأجرين على حد سواء، مبيناً أن الأراضي للمواطنين فقط وفقاً لعقود المساحة لمدة 99 عاماً.

وأوضح حيدر أن أسعارالوحدات تبدأ من مليون و200 ألف درهم بالنسبة للشقق، بينما تبدأ من ثلاثة ملايين درهم بالنسبة للفلل، مشيراً الى أن المشروع يضم مرافق مختلفة، مثل مبانٍ مخصصة للأعمال وفلل ومبانٍ مكتبية. من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة «الجبيل للاستثمار»، حمد راشد النعيمي، إن الشركة طرحت تسهيلات في الدفعات والأقساط، حيث يتم تسديد 10% من إجمالي السعر سنوياً على مدار خمسة أعوام، على أن يتم تسديد الـ50% الباقية عند الاستلام، كما توجد اتفاقات مع عدد من البنوك المحلية للتمويل.

وأوضح النعيمي أن المشروع سيتوزع على ست قرى تشمل مرفأ الجبيل وند الظبي وسِيف الجبي وعين المها وسوق الجبي وبدع الجبيل، فيما سيمتد على واجهة بحرية يبلغ طولها 13 كيلومتراً في حين يضم قطع أراضٍ تراوح مساحتها ما بين 1500 و5000 متر مربع، إضافة إلى منازل تراوح مساحتها ما بين 300 و1200 متر مربع. وأفاد بأن الشركة تلقت طلبات خاصة من مواطنين للتملك، مشيراً إلى فتح الباب رسمياً لاستلام الطلبات اعتباراً من اليوم الثلاثاء.

13

كيلومتراً طول الواجهة

البحرية التي يمتد عليها

المشروع.