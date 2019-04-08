"مِراس" توقع اتفاقية حقوق تسمية حصرية لعشرة أعوام مع شركة "كوكا كولا"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت شركة "مِراس" التي تتخذ من دبي مقراً لها، اتفاقية مع شركة "كوكا كولا" لمدة عشرة أعوام، وبموجبها، تخوّل الأخيرة الحصول على حقوق التسمية الحصرية لأول وأكبر صالة مغلقة متعددة الأغراض من نوعها في الشرق الأوسط. وعند اكتمالها، ستُعرف الصالة التي تتسع لـ17 ألف متفرج، باسم "كوكا كولا أرينا".

وتقع الصالة في "سيتي ووك"، الوجهة العصرية من "مِراس"، وسيتم افتتاحها للعموم في شهر يونيو هذا العام لتشكل القلب النابض لقطاع التسلية والترفيه في المنطقة.

وستكون "كوكا كولا أرينا"، المملوكة من قبل "مِراس"، قادرة على استضافة فعاليات حية وكبيرة الحجم طوال العام.

وعلاوة على مساهمة هذا المشروع في إضفاء بُعد آخر على محفظة مشاريع "مِراس" المتنوعة، ستسهم الصالة كذلك في تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للسياحة على مدار السنة، تتيح خيارات استثنائية للمقيمين والزوار على حدّ سواء.