حكم دولي جديد يؤكد انتهاك جيبوتي الحقوق الحصرية لـ «محطة دوراليه للحاويات»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد حكم جديد، أصدرته محكمة لندن للتحكيم الدولي، انتهاك حكومة جيبوتي الحقوق الحصرية لشركة «محطة دوراليه للحاويات إس إيه» (دي سي تي)، التي تقوم بتشغيل ميناء جيبوتي المملوكة بنسبة 33.34% من قبل «موانئ دبي العالمية»، وبنسبة 66.66% من قبل «بورت دي جيبوتي إس إيه» التابع لجيبوتي.

وقضت المحكمة بدفع جيبوتي 385 مليون دولار إلى شركة «دي سي تي»، إضافة إلى الفوائد بسبب انتهاك الحقوق الحصرية للشركة، من خلال إنشاء مرافق للحاويات في محطة دوراليه متعددة الأغراض، مع إمكانية وقوع أضرار إضافية في حال خططت جيبوتي لإقامة «محطة دوراليه الدولية للحاويات» مع أي مشغل موانئ آخر من دون موافقة «موانئ دبي العالمية».

وخلصت المحكمة في الدعوى القضائية، التي رفعتها شركة «دي سي تي» أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي ضد حكومة جيبوتي، إلى أن الحكومة انتهكت اتفاق الامتياز الموقّع في عام 2006، الذي ينص على إقامة محطة حاويات في دوراليه بجيبوتي، خصوصاً الحق الحصري على جميع مرافق مناولة الحاويات في منطقة جيبوتي.

وتوصلت المحكمة إلى أنه عبر القيام بتطوير فرص جديدة لميناء حاويات، بالتعاون مع شركة «تشاينا ميرشنتس القابضة المحدودة» (تشاينا ميرشنتس) ومقرها هونغ كونغ، فإن جيبوتي تنتهك حقوق شركة «دي سي تي»، لاسيما الحقوق الحصرية في ما يتعلق بكل مرافق مناولة الحاويات في جيبوتي.

كما توصلت المحكمة إلى أنه «في ما يخص تطوير ميناء دوراليه متعدد الأغراض (دي إم بي)، فإن الحقائق واضحة، حيث لم تقم جيبوتي في أي وقت سابق لاتخاذ قرار المضي قدماً بإقامة المنشأة بالتعاون مع (تشاينا ميرشانتس)، بتقديم أي عرض إلى (دي سي تي) لممارسة حقها في تطوير منشأة الحاويات المقترحة في ميناء دوراليه متعدد الأغراض».

وبناء على ذلك، فإن جيبوتي انتهكت (المادة 3.6.3) من اتفاق الامتياز، كما قامت «تشاينا ميرشانتس» بتطوير وتشغيل منطقة تجارة حرة كلفتها 3.5 مليارات دولار، وفقاً لاتفاق أبرمته مع حكومة جيبوتي، وذلك في مخالفة واضحة وصريحة للحق الحصري لشركة موانئ دبي العالمية بتطوير وتشغيل مثل هذه المنطقة الحرة بموجب عقد الامتياز الخاص بها، الأمر الذي يخضع حالياً لإجراءات قضائية منفصلة.

وأمرت المحكمة، جيبوتي بدفع 148 مليون دولار لشركة «محطة دوراليه للحاويات» لقاء عدم قيامها بدفع الريع عن حركة الحاويات التي لم يتم تحويلها إلى «دي سي تي» عندما انطلقت عمليات المحطة، إضافة إلى دفع التكاليف القضائية للشركة.

وتشير قرارات المحكمة إلى أن اتفاق الامتياز لايزال سارياً وملزماً، الأمر الذي أكدته كذلك لجنة تحكيم أخرى في محكمة لندن للتحكيم الدولي ومحاكم أخرى في لندن.

ويعدّ هذا القرار الحكم الرئيس الخامس لمصلحة شركة «محطة دوراليه للحاويات»، و«موانئ دبي العالمية» في ما يخص النزاعات المتعلقة بمحطة دوراليه.

التمسك بالحقوق

تواصل شركة «محطة دوراليه للحاويات»، و«موانئ دبي العالمية»، التمسك بحقوقهما القانونية في العديد من المحافل القانونية، وذلك في ضوء الإجراءات غير القانونية التي تتخذها حكومة جيبوتي لإخراج «موانئ دبي العالمية» من جيبوتي، وتحويل عمليات الميناء إلى جهات صينية.

وكانت «موانئ دبي العالمية» أصدرت في وقت سابق إخطارات عامة، بعد التأكيد على استمرار سريان اتفاق الامتياز الموقّع في عام 2006 في الحكم الصادر في عام 2018، الذي يحذر الأطراف الأخرى من التدخل في حقوق الامتياز العائدة لكل من «موانئ دبي العالمية»، و«محطة دوراليه للحاويات».