إطلاق «تايم آوت ماركت دبي» في «سوق البحار»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة الإعلام والترفيه العالمية «تايم آوت»، أمس، عن توقيعها اتفاقية إدارة مع «إعمار مولز»، التابعة لشركة إعمار العقارية، لإطلاق أحدث متاجر «تايم آوت ماركت»، ضمن إحدى أكثر المناطق جذباً للزوار في دبي.

وأفاد بيان بأن هذه الاتفاقية هي ثالثة اتفاقيات الإدارة، التي توقعها علامة «تايم آوت ماركت»، في إطار خططها التوسعية العالمية لمفهومها الجديد لأسواق الطعام ذات الطابع الثقافي المميز.

وسيتم إطلاق «تايم آوت ماركت دبي» ضمن «سوق البحار»، وجهة التسوق والترفيه ذات الطابع العربي الفريد في قلب «وسط مدينة دبي»، وبموقع حيوي بجوار بحيرة البرج، وبالقرب من «برج خليفة» و«دبي مول»، في وجهة تعتبر من أرقى الوجهات في المنطقة. يشار إلى أنه من المتوقع افتتاح «تايم آوت ماركت دبي» بنهاية عام 2020.