سكان الإمارات ينفقون 41.2 مليار درهم على السياحة الداخلية في 2018

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت بيانات لمجلس السياحة والسفر العالمي، أن سكان الإمارات، أنفقوا 41.22 مليار درهم على السياحة والسفر داخل السوق المحلية خلال العام الماضي، مقابل 38.8 مليار درهم عام 2017، بنسبة نمو بلغت نحو 6.24%.

ووفقاً للبيانات التي أرسلها المجلس إلى «الإمارات اليوم»، فإنه من المتوقع أن يرتفع حجم الإنفاق إلى 43 مليار درهم خلال العام الجاري، بنسبة نمو تصل إلى نحو 4.32%.

وأوضح المجلس أن البيانات تشمل إنفاق سكان الدولة على الرحلات بغرض الترفيه أو العمل داخل الإمارات فقط، ولا تشمل المشتريات المتعلقة بالسلع الاستهلاكية المعمرة منها.

وبيّن أن حجم العائدات المتأتية من القطاعات المتعلقة مباشرة بالسياحة، بما في ذلك الإنفاق داخل الدولة من قبل الزوّار الدوليين بغرض الترفيه أو العمل، فضلاً عن الإنفاق من قبل سكان الدولة، إضافة إلى الإنفاق الحكومي، وصل إلى 178 مليار درهم خلال العام الماضي، ليرتفع إلى 189 مليار درهم بالعام الجاري، وبنسبة نمو تصل إلى 6.18%.

وأفاد تقرير المجلس السنوي، بأن المساهمة الإجمالية لقطاع السفر والسياحة في اقتصاد الدولة خلال العام الماضي بلغت 11.1%، بقيمة 44.8 مليار دولار (نحو 164.7 مليار درهم).

وأشار إلى أن إنفاق السياح الدوليين داخل السوق الإماراتية وصل إلى نحو 136 مليار درهم خلال العام الماضي، شكلت 77% من حجم الإنفاق العام، متوقعاً أن يرتفع الإنفاق إلى 146.1 مليار درهم خلال العام الجاري، بنمو يصل إلى 7.43%.