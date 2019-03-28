«كابيتال إيكونوميكس»: «إكسبو 2020» يرفد ناتج دبي بـ 140 مليار درهم

المصدر: شريف اليماني - دبي

توقعت وكالة «كابيتال إيكونوميكس» البريطانية، في تقرير لها، أن يحقق اقتصاد إمارة دبي نمواً قوياً، خلال العامين الجاري والمقبل، بنسبة 3.8% و4.5% على التوالي، بدعم من معرض «إكسبو 2020 دبي»، الذي سيقام خلال العام المقبل، متوقعة أن يضيف المعرض إلى الناتج المحلي الإجمالي لدبي نحو 33%، بما يعادل 38 مليار دولار (140 مليار درهم).

وأضافت الوكالة أن الاقتصاد الإماراتي سيحقق أفضل أداء بين دول الخليج خلال العام الجاري أيضاً.

وتفصيلاً، قال المحلل الاقتصادي الأول لدى «كابيتال إيكونوميكس»، جيسون توفي، في تقرير حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، إن «اقتصاد دبي سيحقق نمواً خلال العام الجاري يصل إلى 3.8%»، مرجعاً ذلك إلى النشاط الاقتصادي الذي يسبق استضافة معرض «إكسبو 2020 دبي».

وأضاف أن النشاط الاقتصادي المقترن بإقامة «المعرض» نفسه خلال العام المقبل، سيسهم في نمو اقتصادي للإمارة بنسبة تصل إلى 4.5%.

إلى ذلك، قالت «كابيتال إيكونوميكس» في تقريرها، إن التوقعات الرسمية تشير إلى أن معرض «إكسبو 2020 دبي» سيضيف نحو 33% إلى الناتج المحلي الإجمالي لدبي، بما يعادل 38 مليار دولار (139.8 مليار درهم).

وأشارت الوكالة إلى أن السياسات المالية للإمارات ستظل داعمة للاقتصاد على نحو كبير، لافتة إلى أن الإنفاق على البنية التحتية سيزداد على نحو ملحوظ لاستضافة معرض «إكسبو 2020 دبي» الذي سيسهم في إنعاش الاقتصاد عند استضافة دبي له في العام المقبل. وتوقعت أن يحقق الاقتصاد الإماراتي أفضل أداء بين دول الخليج خلال العام الجاري.

كما توقعت تحقيق الاقتصاد الإماراتي نمواً قدره 3.5% في 2019، و3.3% في عام 2020، كما توقعت تحقيق الناتج المحلي من النفط نمواً 3%، والناتج المحلي غير النفطي نمواً قدره 3.8% في 2019.

وأكدت أن الإمارات ستكون من أكثر دول الخليج تكيفاً مع تذبذب أسعار النفط، مشيرة إلى أنها حققت تنوعاً نسبياً، كما حققت تكاملاً مع سلاسل التوريد العالمية عبر السياسات التي اتخذتها الدولة والتي جعلتها مركزاً تصنيعياً ولوجستياً في المنطقة.