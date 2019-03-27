«الاقتصاد»: 20 شركة إماراتية تروّج لمنتجاتها في معرض إثيوبيا الدولي

المصدر: أديس أبابا - الإمارات اليوم

نظمت وزارة الاقتصاد مشاركة أكثر من 20 شركة إماراتية في «معرض إثيوبيا التجاري الدولي 2019»، الذي أقيم في العاصمة أديس أبابا بحضور إقليمي ودولي لمئات الشركات من عشرات الدول، التي تطمح لتوسيع وجودها في القارة السمراء من خلال البوابة الإثيوبية.

وحضر افتتاح المعرض وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، عبدالله بن أحمد آل صالح، وسفير الدولة لدى إثيوبيا، محمد سالم الراشدي، ونحو 80 من المسؤولين ورجال الأعمال من الدولة.

وقال وزير التجارة والصناعة الإثيوبي، مسجانو أرغا، خلال افتتاح المعرض، إن إثيوبيا تبذل جهوداً كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتقديم التسهيلات من خلال توفير مجمعات صناعية متكاملة للمستثمرين، بجانب عدد من المحفزات الاستثمارية، مشيراً إلى سعي أديس أبابا لتكون مركزاً للصناعات في القارة الإفريقية.

من جانبه، قال عبدالله بن أحمد آل صالح، إن المشاركة الإماراتية الكبيرة نسبياً في المعرض تأتي في سياق العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية إثيوبيا، حيث شهد التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين قفزة كبيرة في الفترة الأخيرة، خصوصاً في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

وبلغت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع الدول الإفريقية غير العربية، قرابة 93 مليار درهم، وتشكل ما نسبته 65% من مجمل التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع القارة الإفريقية، وتأتي إثيوبيا في المرتبة 11 ضمن قائمة أهم الدول الإفريقية غير العربية لقيمة إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية، وتشكل ما نسبته 3% من إجمالي تجارة الإمارات مع هذه المجموعة.

80

مسؤولاً ورجل أعمال

من الدولة حضروا

المعرض.