«الإمارات للاتصالات المتكاملة»: توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.22 درهم للسهم للنصف الثاني

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

عقدت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، اجتماع الجمعية العمومية السنوي، أمس.

واعتمد المساهمون التقرير السنوي والبيانات المالية لعام 2018، كما وافقوا على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 0.22 درهم لكل سهم للنصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، ليصل إجمالي الأرباح المدفوعة لعام 2018 إلى 0.35 درهم لكل سهم.

كما تخلّل الاجتماع، موافقة الجمعية العمومية على سياسة توزيع الأرباح في الشركة، والموافقة على القرار الخاص بتعديل النظام الأساسي للشركة، لتفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نصف سنوية على المساهمين.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، محمد هادي الحسيني: «يسرني أن أعلن عن موافقة مساهمينا على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بقيمة 0.22 درهم لكل سهم عن النصف الثاني للعام 2018، ليصل إجمالي الأرباح المدفوعة للعام 2018 إلى 0.35 درهم لكل سهم. ويبرهن ذلك على التزام شركتنا بإضافة القيمة لمساهمينا وقدرتنا على الإيفاء بالتزاماتنا تجاههم».

ولفتت الشركة إلى تحقيق إيرادات غير مسبوقة بلغت 13.41 مليار درهم مع نهاية عام 2018، مرجعة ذلك إلى ازدياد عدد المتعاملين ذوي القيمة المضافة العالية، والأداء القوي في أعمال خدمة الهاتف الثابت.

واوضحت أن صافي الأرباح بعد خصم حقوق الامتياز بلغ 1.75 مليار درهم للفترة نفسها، كما وصل إجمالي عدد المتعاملين إلى نحو تسعة ملايين متعامل.

ووفقاً لـ«الإمارات للاتصالات المتكاملة»، فإنه يحق للمساهمين المسجلين في سجل الشركة قبل السابع من إبريل 2019، الحصول على أرباح النصف الثاني من عام 2018، والتي سيتم دفعها بتاريخ 22 إبريل 2019.

