20 ألف مشارك من 30 دولة في «دبي العقاري 2019»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن انطلاق فعاليات مهرجان دبي العقاري 2019 في نسخته الثانية، اليوم، بمشاركة 131 عارضاً وأكثر من 20 ألف مشارك يمثلون 30 دولة، مشيرة إلى أن المهرجان يستمر حتى 28 مارس الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، بالشراكة مع معرض العقارات الدولي.

وقال المدير العام للدائرة، سلطان بطي بن مجرن، إن «الهدف الرئيس من تنظيم هذا المهرجان للعام الثاني على التوالي، يتمثل بالإسهام في دفع عجلة النمو في القطاع العقاري المحلي لإمارة دبي ودولة الإمارات عموماً، حيث سيوفر الحدث فرصاً ممتازة أمام العديد من المطورين الذين يتطلعون للتواصل مع الفئات المستهدفة من الزوار الذين يقصدون المهرجان من مختلف جنسيات العالم».

وأضاف بن مجرن أن «المهرجان يجمع تحت مظلته أعداداً متزايدة من المطورين الذين ينتظرون الحدث للكشف عن مجموعة متنوعة من المشروعات العقارية الحالية والمستقبلية، بينما يمكن للزوار التعرف إلى الفرص الاستثمارية التي توفرها السوق المحلية».

من جهتها، قالت المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في «أراضي دبي»، ماجدة علي راشد، إن «المهرجان يوفر قيمة مضافة للقطاع العقاري، من خلال العروض الترويجية التي سيكشف عنها المطورون على المشروعات العقارية، إذ يعني ذلك حصول المستثمرين على أفضل الفرص في دبي والإمارات الأخرى».