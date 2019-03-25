«غرفة دبي» تبحث توسّع الشركات الإماراتية في صربيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، أن السوق الصربية تمثل سوقاً واعدة لأعضاء «غرفة دبي» باعتبارها مدخلاً مهماً لأكثر من 1.1 مليار مستهلك، وبوابة إلى أسواق شرق أوروبا، معتبراً أن الزيارات الرسمية الرفيعة المستوى وتوسع خطوط الطيران المباشر، وإنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين البلدين عوامل تدفع لتعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين.

وأشار في كلمة افتتح بها اللقاء الاستثماري الخاص حول صربيا الذي نظمته «غرفة دبي» أمس، ضمن مبادرة الغرفة «فرص استثمارية في أسواق واعدة»؛ وحضره وفد صربي رفيع المستوى، الى أن التبادل التجاري غير النفطي بين دبي وصربيا ارتفع بنسبة 46% من 24.7 مليون دولار في عام 2014 إلى 36 مليون دولار في عام 2018، لافتاً إلى أن قطاعات الزراعة والسياحة والضيافة والتشييد والبناء وتقنية المعلومات، تشكل مجالات واعدة ومستقطبة للاستثمارات الإماراتية في صربيا.

وأوضح بوعميم أنه يمكن للشركات الصربية التمتع بالفرص الاستثمارية المتنوعة التي تتيحها دبي، خصوصاً في مجالات التجارة، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، مؤكداً أن دبي وجهة رئيسة لاستقطاب الاستثمارات الصربية في المنطقة، وتسهيل توسع الشركات الصربية في أسواق المنطقة والعالم.

وجدّد بوعميم التزام «غرفة دبي» الكامل بتوفير كل الدعم والتسهيلات لرجال الأعمال في البلدين لتأسيس شراكات اقتصادية استراتيجية، مؤكداً أن الغرفة لن تدّخر أي جهد في سبيل تحقيق أهدافها في دعم نمو الأعمال، وتوفير بيئة محفزة لها، والترويج لدبي كمركز تجاري عالمي.

بدوره، قال وزير الزراعة والغابات وإدارة المياه في صربيا، برانيسلاف نيديموفيتش، إن الاستثمارات الإماراتية في صربيا ارتفعت من نصف مليار يورو، خلال السنوات الماضية، لتبلغ حالياً أربعة مليارات يورو، داعياً الشركات الإماراتية إلى التعاون في مجال الصناعات الغذائية التي توفر فيها بلاده العديد من الحوافز للمستثمرين.

في السياق نفسه، قال سفير صربيا لدى الدولة، ستانيمير فوكيتشيفيتش، إن صربيا كانت من أوائل الدول التي أكدت مشاركتها في معرض «إكسبو 2020 دبي»، وتشارك باستمرار في الفعاليات والمعارض والمؤتمرات العالمية التي تعقد في الدولة.

وأكد أن نسبة بارزة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في صربيا مصدرها دولة الإمارات، إذ تتواجد في صربيا شركات إماراتية، أبرزها «طيران الاتحاد»، و«إيجيل هيلز» و«مبادلة».