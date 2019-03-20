تخفيضات على 4000 سلعة بنسب تصل إلى 55%

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أعلنت وزارة الاقتصاد، أمس، عن بدء تخفيضات على 4000 صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية بنسب تصل إلى 55% في 650 منفذ بيع بالدولة، وذلك اعتباراً من اليوم الأربعاء ولمدة شهر، بمناسبة اليوم العالمي للسعادة. وذكرت الوزارة في تصريحات صحافية أنها اتفقت مع منافذ البيع الكبرى والمتوسطة والجمعيات التعاونية في الدولة على أن تشمل التخفيضات جميع المناطق، وتركز على السلع الغذائية والاستهلاكية التي يحتاجها المستهلكون يومياً.

مبادرة جديدة

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن الوزارة أطلقت، أمس، مبادرة جديدة بالتعاون مع منافذ البيع والجمعيات التعاونية في مختلف أنحاء الدولة، تتضمن خفض أسعار 4000 صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية لمدة شهر بنسب تراوح بين 50 و55% في 650 منفذاً بالدولة لمدة شهر. وأضاف النعيمي في تصريحات صحافية بأبوظبي، أنه تم الاتفاق مع منافذ البيع الكبرى والمتوسطة والجمعيات التعاونية على المشاركة في المبادرة الجديدة على أن تشمل التخفيضات جميع إمارات الدولة وتركز على خفض أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية التي يحتاجها المستهلكون والأسر يومياً وبشكل مستمر. وأوضح أن التخفيضات تستمر من 20 مارس الجاري حتى 20 أبريل المقبل بمناسبة اليوم العالمي للسعادة الذي يوافق اليوم والذي اعتمدته الأمم المتحدة في دورتها الـ66، مشيراً إلى أنه للعام الثاني على التوالي وبناء على توجيهات وزير الاقتصاد، المهندس سلطان المنصوري، تطلق الوزارة مبادرة تحقق التوازن في الأسواق وتوفر خيارات شرائية متنوعة للمستهلكين.

زيادة فترة التخفيضات

وذكر النعيمي أن الوزارة عقدت خلال الفترة الماضية سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي الاتحاد التعاوني الاستهلاكي والجمعيات التعاونية، ومسؤولي منافذ البيع الكبرى والمتوسطة للاتفاق على تفاصيل المبادرة، لافتاً إلى أن المبادرة تأتي ضمن توجه حكومة الإمارات لتحقيق السعادة لمن يعيشون على أرضها.

وأكد أن المبادرة تأتي أيضاً دعماً لعام التسامح وتحقيقاً لعلاقات قوية تتسم بالثقة والايجابية بين منافذ البيع والمحال التجارية من جانب وبين عموم المستهلكين من جانب آخر.

وبين النعيمي أن المبادرة تزيد فترة التخفيضات في أسواق الدولة إلى 51 يوماً متواصلة، حيث بدأت حملة تخفيضات مراكز البيع اعتباراً من الأول من مارس الجاري إلى الـ31 من الشهر نفسه في إطار الاحتفال بـ«اليوم الخليجي الـ14 لحماية المستهلك»، وتشمل أكثر من 5000 صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات تصل إلى 70%، إضافة إلى مهرجان التعاونيات للتسوق الـ24 الذي يتضمن تخفيضات على 105 سلع أساسية تحمل علامة «التعاون».

«المستهلك المراقب»

ودعا النعيمي المستهلكين وزوار مراكز البيع إلى تفعيل مبادرة المستهلك المراقب والإبلاغ عن أي عروض وهمية بالتواصل مع مركز اتصال حماية المستهلك، مشيراً إلى أنه تم تمديد أوقات الدوام للمركز خلال مارس الجاري لتلقي شكاوى المستهلكين.

خطة رقابية

قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن الوزارة تنفذ بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية خطة رقابية متكاملة على الأسواق للتأكد من صحة العروض وعدم التلاعب في أسعار السلع، حيث شكلت الوزارة فرق مراقبة مشتركة تضم ممثلين عنها وعن الجهات المحلية والدوائر الاقتصادية لمتابعة العروض الترويجية في الأسواق والتأكد من صدقيتها.

المبادرة الجديدة تزيد فترة التخفيضات في أسواق الدولة إلى 51 يوماً متواصلة.