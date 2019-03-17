أحمد بن سعيد يصدر قراراً بتشكيل لجنة للإشراف العام على جاهزية استضافة «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي ــــ الإمارات اليوم

أصدر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لـ«إكسبو 2020 دبي»، قراراً بتشكيل لجنة تتولى الإشراف العام على متابعة استعداد المدينة لاستضافة «إكسبو 2020 دبي» على أتم وجه.

ويرأس اللجنة المدير العام لديوان صاحب السمو حاكم دبي، محمد إبراهيم الشيباني، وعضوية كل من: وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، والمدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر محمد الطاير، والمدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي والمدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المري، والرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران، خليفة سهيل الزفين، والقائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، والمدير العام لبلدية دبي، المهندس داوود عبدالرحمن الهاجري.

الاجتماع الأول

وباشرت اللجنة عملها بعقد اجتماعها الأول برئاسة الشيباني، وبحثت الخطط آخر المستجدات المتعلقة بمتابعة الاستعداد الوطني لاستضافة «إكسبو 2020 دبي»، فضلاً عن آخر المستجدات المتعلقة بجاهزية موقع الحدث الدولي المرتقب، تماشياً مع شعار «إكسبو»: «تواصل العقول وصنع المستقبل».

وتعمل اللجنة على وضع خطة عمل للتأكد من الاستعدادات على مستوى الدولة، لتنظيم فعاليات الحدث العالمي من حيث تكامل التجهيزات الفنية، واللوجستية، والإعلامية، والتسويقية، والسياحية، وغير ذلك.

كما تعمل على تحديد نطاق المشروعات التي يتعين تنفيذها استعداداً لـ«إكسبو» على نطاق إمارة دبي بشكل خاص، ودولة الإمارات عموماً. ولهذا الغرض بحثت اللجنة آليات التنسيق مع الجهات المعنية الاتحادية والمحلية لضمان تنفيذ مهام واختصاصات اللجنة.

وعلى النطاق الوطني أيضاً، ناقشت اللجنة تكامل تجربة زوار «إكسبو 2020 دبي» في جميع أنحاء الدولة من مطارات، وأنظمة نقل، وشبكة طرق وغير ذلك.

مشروع وطني

وقال المدير العام لديوان صاحب السمو حاكم دبي، رئيس اللجنة محمد إبراهيم الشيباني، إن «إكسبو 2020 دبي» مشروع وطني بامتياز، ولابد من تعاون مؤسسات الوطن كلها وأبناء الوطن كلهم على استقبال الملايين الذين سيفدون من كل أنحاء العالم على الدولة، والعمل على إنجاح «إكسبو» الذي يهم حاضر دولة الإمارات وغدها.

وأضاف: «بحثنا في اجتماعنا الأول الخطوات العملية الواجب اتخاذها، لتهيئة كل الظروف وتذليل الصعاب بهدف جعل معرض (إكسبو 2020 دبي) حدثاً إماراتياً عالمياً استثنائياً».

وأكد أن مهمة اللجنة المتمثلة في ضمان اكتمال استعدادات الدولة عموماً لهذا الحدث العالمي، وفي الوقت نفسه التحقق من جاهزية موقع «إكسبو»، هي مسؤولية - على ضخامتها - شرف وواجب وطني متسق مع رؤية قيادتنا التي تحمل لواء دولة الإمارات عالياً أمام العالم.

25 مليون زيارة

يستعد «إكسبو 2020 دبي» لاستقبال نحو 25 مليون زيارة، ومن المتوقع أن يكون 70% من زوار هذا الحدث الضخم الذي يستمر على مدى ستة أشهر من خارج الدولة، وهي النسبة الأعلى للزوار القادمين من خارج البلد المستضيف في تاريخ «إكسبو» الدولي.

ويقع موقع «إكسبو» في «دبي الجنوب» على مسافة 45 دقيقة من مطار دبي الدولي، وساعة من مطار أبوظبي الدولي، وهو موقع متاخم لموقع مطار آل مكتوم الدولي جنوب دبي.