"فلاي دبي": تعليق العمل بأسطول طائرات "737 ماكس"

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

قال متحدث باسم شركة "فلاي دبي"، إنه وفقًا "لتعليمات الهيئة العامة للطيران المدني، تم تعليق العمل بأسطول فلاي دبي من طائرات البوينغ 737 ماكس 8 وماكس 9 والذي يتألف من 11 طائرة بوينغ 737 ماكس 8 و طائرتين من ماكس 9".

وقال المتحدث في بيان إن "الناقلة ستعدل جدول رحلاتها لتقليل تأثير ذلك على المسافرين وستلجأ إلى تشغيل رحلاتها من خلال أسطولها من طائرات بوينغ 800-737 الجيل الجديد"، مشيراً إلى أنه "عند الغاء أي رحلات ستتصل الناقلة بالمسافرين مباشرةً".

وذكر المتحدث أن الشركة تواصل العمل مع الشركة المصنعة وهيئة الرقابة.

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني قبل قليل قرارا بمنع عمليات جميع طائرات البوينغ 737-8 MAX في أجواء الدولة وذلك تَبَعاً لحادث طائرة البوينغ 737-8 MAX التابعة للخطوط الجوية الاثيوبية.

الهيئة العامة للطيران المدني تحظر تشغيل "737 ماكس" كإجراء احترازي