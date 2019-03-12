304.5 مليارات درهم إيرادات مالية الحكومة الموحّدة

المصدر: أبوظبي ــ وام

بلغت قيمة الفائض في مالية الحكومة الموحدة بدولة الإمارات 28 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، وذلك وفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

جاء الفائض المتحقق نتيجة ارتفاع إيرادات مالية الحكومة الموحدة إلى 304.5 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 4.8%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، في حين زادت قيمة المصروفات من 259.3 مليار درهم، إلى 276.2 مليار درهم، خلال فترة الرصد ذاتها.

وأسهمت الزيادات الأخيرة في أسعار النفط، خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2018، إضافة إلى الإصلاحات المالية العامة المستمرة لتنويع مصادر الإيرادات غير المرتبطة بالطاقة، في ارتفاع إجمالي الإيرادات الحكومية.

وفي ما يتعلق بالإنفاق، ارتفع إجمالي النفقات الجارية وكذلك الإنفاق الرأسمالي، الذي يقاس بصافي الحيازات من الأصول غير المالية، على أساس سنوي بنسبة 4.8%، في الربع الثالث من عام 2018، ونتيجة لذلك سجل صافي رصيد التشغيل عجزاً قدره 2.5 مليار درهم، في الربع الثالث من عام 2018، مقابل فائض قدره 21.7 مليار درهم في الربع السابق.

وبناء على ذلك، سجل صافي رصيد التشغيل لماليات الحكومة الموحدة، للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2018، فائضاً قيمته 28 مليار درهم، مقابل 31 مليار درهم، خلال الفترة نفسها من عام 2017.

وعلى صعيد الإيرادات، فقد تراجع معدل نموها خلال الربع الثالث من عام 2018، لتصل إلى 2.4% على أساس سنوي مقابل 8.1% في الربع السابق.

وجاء هذا التباطؤ نتيجة انخفاض الإيرادات الأخرى بنسبة 40.1%، لتصل إلى 29.4 مليار درهم، مقابل 49.1 مليار درهم في الربع المناظر من عام 2017.

يشار إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بشكل ملحوظ بنسبة 66.7%، مقارنة بارتفاع قدره 13.8%، في الربع الثاني من عام 2018، نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام والإنتاج، وأثرها الإيجابي في العائدات الحكومية.