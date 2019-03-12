دبي الأولى عالمياً في عدد الغرف الفندقية «قيد الإنشاء»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قالت شركة «لودغنغ إيكونومتركس» Lodging Econometrics المتخصصة في استشارات العقارات، إن عدد المشروعات الفندقية «قيد الإنشاء» في دبي نهاية عام 2018 وصل إلى 168 منشأة، تضم 49 ألفاً و950 غرفة فندقية، لتحل الإمارة بذلك في المركز الأول عالمياً في عدد الغرف الفندقية في قائمة المدن العالمية، والمركز الثاني من حيث عدد المشروعات بعد مدينة نيويورك الأميركية التي سجلت بدورها 171 منشأة تضم 29 ألفاً و457 غرفة فندقية.

وذكرت الشركة، في تقرير لها صدر أمس، أن إجمالي عدد المشروعات الفندقية «قيد الإنشاء» عالمياً في نهاية عام 2018 بلغ مستويات قياسية ليصل إلى 13 ألفاً و573 مشروعاً فندقياً، بنمو نسبته 7% مقارنة بالعام السابق، وتضم هذه المشروعات 2.2 مليون غرفة فندقية بنمو نسبته 6% على أساس سنوي.