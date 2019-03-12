«قمة عالم المشاريع الصغيرة والمتوسطة 2019» في دبي 14 مارس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، أمس، عن انعقاد الدورة السادسة لـ«قمة عالم المشاريع الصغيرة والمتوسطة 2019» في 14 من مارس الجاري في مركز دبي المالي العالمي، حيث تحتفي القمة بالمشروعات الناجحة وتسعى إلى تشجيع ريادة الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز نموها لتكون رائدة في مجالاتها.

وأفادت المؤسسة في بيان بأنه من المقرر أن يحضر القمة أكثر من 1000 شخص من رواد الأعمال وكبار رجال الأعمال والمستثمرين، إلى جانب كبار المسؤولين من مختلف الجهات الحكومية، وذلك للاطلاع على الجلسات النقاشية وورش العمل الاستراتيجية، مشيرة إلى أن قائمة المتحدثين تتضمن نخبة من كبار القادة الذين يستعرضون قصص النجاح وأبرز التحديات والصعوبات التي سببت لهم التباطؤ، وكيفية تحويل هذا التحدي إلى النجاح.

وقال المدير التنفيذي في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي، إن النظم الشاملة لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد أمراً بالغ الأهمية، حيث تتركز فيها المحاور الداعمة لريادة الأعمال، بدءاً من الفكرة المبتكرة وانتقالاً إلى مشروع ناجح ومستدام وذي قدرة تنافسية.

وأضاف أن «قمة عالم المشاريع الصغيرة والمتوسطة 2019» تقدم فرصة جيدة لاستكشاف كيف يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تخطو بمشروعاتها، وتنتقل بها إلى الاستدامة والتسارع في النمو، لمواكبة النمو الإجمالي.

وأكد الجناحي حرص المؤسسة على استضافة القمة السنوية، لمشاركة الخبرات مع مجموعات أكبر من أصحاب المصلحة، وتحقيق الهدف المتمثل في تحسين القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز تكامل الفرص الاقتصادية.