62 رسالة توعوية باللغة الصينية عبر «وي تشات» خلال 2018

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أرسلت اقتصادية دبي ممثلة بإدارة حماية المستهلك، من خلال تطبيق «وي تشات» الخاص باستقبال شكاوى واستفسارات المستهلكين باللغة الصينية، 62 رسالة توعوية خلال العام الماضي، بهدف توعية المستهلكين بقوانين وسياسات حماية المستهلك باللغة الصينية، لاسيما في ظل النتائج السابقة التي أشارت إلى مدى نجاح وكفاءة التطبيق للتواصل مع المستهلكين من متحدثي اللغة الصينية.

وقال مدير أول شكاوى المستهلكين، ماهر المرزوقي، إن اقتصادية دبي تسعى إلى زيادة الوعي لدى المستهلكين، وتمكينهم بحقوقهم وواجباتهم، لذا صممت مجموعة من الرسائل والنشرات التوعوية باللغة الصينية.

وأضاف المرزوقي أن المواد التوعوية جميعها يتم تصميمها بناء على نتائج تحليل البيانات، وبالاطلاع على الإحصاءات المرتبطة بشكاوى واستفسارات المستهلكين.

وأفاد بأن اقتصادية دبي تسعى من خلال تطبيق «وي تشات» إلى استقبال وحل شكاوى المستهلكين باللغة الصينية، لافتاً إلى أن هذه القناة أصبحت وسيلة يلجأ إليها المستهلك للاستفسار عن القوانين والسياسات المعمول بها في إمارة دبي قبل عملية الشراء.