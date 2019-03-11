«الشرق الأوسط لإدارة المرافق»: تراجع رسوم الصيانة في الإمارات إلى 7%

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أفادت جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق، ومقرها دبي، بأن رسوم الصيانة وإدارة المرافق في دولة الإمارات شهدت تراجعاً بنسبة وصلت إلى 7% خلال العام الماضي.

وقال رئيس الجمعية، جمال لوتاه، في تصريحات صحافية أمس، على هامش المؤتمر السنوي للجمعية الذي عقد في دبي، أمس، إن التوقعات تشير إلى استمرار تراجع أسعار الخدمات التي يقدمها قطاع إدارة المرافق خلال العام الجاري، بما يتماشى مع حركة السوق. وأضاف أن المطورين العقاريين سيقومون بتخفيضات خلال الفترة المقبلة بهدف استقطاب المزيد من المستثمرين والمستأجرين، مستبعداً حدوث ما وصفه بـ«حرق الأسعار» من قبل الشركات الكبرى على وجه الخصوص، على الرغم من وجود ضغوط في السوق لتقليل نفقات هذا البند.

وأوضح لوتاه أن أسعار الخدمات ترجع بالأساس إلى العرض والطلب ونوع المنشأة والمواصفات والمعايير التي يتم تطبيقها في المباني الكبيرة أو الصغيرة، خصوصاً في ما يتعلق بالخدمات المتعلقة بأمن وسلامة المباني وخدمات إدارة الطاقة، فضلاً عن مدى استخدام التقنيات الحديثة من عدمه في الخدمات المقدّمة من الشركات.