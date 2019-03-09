اتفاقية تتيح لأصحاب رخصة «تاجر» إصدار «رمز المستورد الجمركي»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت اقتصادية دبي متمثلة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري، بالتعاون مع «جمارك دبي»، عن إمكانية إصدار «رمز المستورد الجمركي» لأصحاب رخصة «تاجر» من المشروعات التجارية، إذ يستطيع صاحب الرخصة إصدار رمز المستورد من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.dubaitrade.ae وتعبئة نموذج البيانات المطلوبة.

وأكد بيان صدر أمس أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الطرفين إلى تعزيز الفرص أمام أصحاب الأعمال التجارية، وتوفير المنصة المثالية التي تمكنهم من عرض وتسويق منتجاتهم وخدماتهم، والوصول بها إلى أكبر شريحة من المستهلكين داخل الدولة وخارجها.

وقال مدير إدارة التطوير والمتابعة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري، عمر المهيري، إن التعاون مع جمارك دبي يترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للدوائر والمؤسسات الحكومية، بالعمل على تعزيز التعاون في ما بينهم، وتطبيق أفضل الممارسات بما يحقق المصلحة العامة.

وأضاف: «نحرص في اقتصادية دبي على تقديم حلول مبتكرة لدعم مشاركة أصحاب المشروعات التجارية التي تدار من مواقع التواصل الاجتماعي في الحياة الاقتصادية».

ولفت المهيري إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار تسهيل عملية الاستيراد والتصدير، وتسريع الإجراءات، وتسهيل حركة التجارة الدولية المشروعة، إذ تدعم مبادرة رخصة «تاجر» المحور الاقتصادي لـ«خطة دبي 2021»، الذي يركز على استدامة النمو الاقتصادي، عبر قاعدة متنوعة من النشاطات الاقتصادية المرتكزة على الإنتاجية والإبداع، وتقديم كل التسهيلات لاستدامة هذه المشروعات بصفة خاصة، ورفد الاقتصاد الوطني عموماً، ما يعزز بدوره المكانة التجارية التي تتمتع بها إمارة دبي.

من جانبه، قال مدير إدارة إسعاد المتعاملين في جمارك دبي، إدريس بهزاد: «نحرص على تطوير التعاون مع اقتصادية دبي لتقديم أفضل الخدمات التجارية والجمركية للمشروعات التجارية التي تدار من مواقع التواصل الاجتماعي، دعماً لمشاركتها في النمو التجاري والاقتصادي بإمارة دبي».

ولفت إلى أن تمكين أصحاب رخصة «تاجر» من إصدار «رمز المستورد الجمركي»، خطوة مهمة لتيسير تعاملاتهم التجارية، واختصار الوقت والجهد، لاستكمال استيراد البضائع من قبلهم، وإتمام التخليص الجمركي عليها. وأضاف: «نعمل على تطوير خدماتنا المقدمة للتجارة التي تتم بواسطة الوسائل الرقمية، مثل التجارة الإلكترونية، والتجارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بمواكبة إنشاء دبي لأول منطقة تجارية افتراضية في المنطقة، تنفيذاً للبند الثالث من بنود وثيقة الخمسين».

وتابع بهزاد: «نتطلع إلى تعزيز سعادة المتعاملين من خلال تقديم خدماتنا للمشروعات التجارية التي تدار من مواقع التواصل الاجتماعي، إذ حققت جمارك دبي نسبة 97.49% في سعادة المتعاملين، ما يدفعنا إلى تطوير خدماتنا وتسهيلاتنا باستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات لإسعاد المتعاملين ودعم النمو في تجارة دبي الخارجية».

2075 رخصة «تاجر»

أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي 2075 رخصة «تاجر» منذ إطلاق المبادرة وحتى السابع من مارس 2019.

وشكلت الجنسية الإماراتية نحو 1763 رخصة بنسبة 85% من إجمالي الرخص الصادرة، كما استحوذت الإناث على نحو 60% من إجمالي عدد الرخص (1244 رخصة)، فيما شكل الذكور نسبة نحو 40% (831 رخصة).

وتُعنى رخصة «تاجر» بترخيص المشروعات التجارية التي تدار عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتقدم رخصة «تاجر» العديد من المميزات، منها تعزيز ثقة المتعامل، وحماية الاسم التجاري، والمشاركة في المعارض والمؤتمرات، والاستفادة من العروض البنكية، والحصول على عضوية غرفة دبي، وعرض المنتجات في المتاجر الاستهلاكية، والتدريب وورش العمل، والإعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي.