«دبي القابضة»: تحديث شامل لـ«جميرا كارلتون تاور» في لندن

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «دبي القابضة»، المجموعة الاستثمارية العالمية الرائدة، أمس، عن خططها لإجراء عمليات تحديث شاملة لفندق «جميرا كارلتون تاور»، أحد أبرز فنادق مجموعة جميرا التابعة لها، والواقع وسط منطقة نايتسبريدغ بالعاصمة البريطانية لندن، وذلك ضمن التزامها بتوفير تجارب ضيافة فريدة ومتجددة.

وأوضحت المجموعة في بيان أن أعمال التجديد، التي تشمل كل أجزاء الفندق المكون من 17 طابقاً، ستبدأ في الأول من سبتمبر المقبل، والمتوقع أن تنتهي في صيف 2020، مشيرة إلى أنها تعاقدت مع استوديو التصميم «1508 لندن»، المعروف بتصميماته الاستثنائية لديكور الفنادق الفخمة والمنازل الخاصة، للإشراف على عملية إعادة تجديد وتصميم فندق «كارلتون تاور» الأسطوري، حيث سيستوحي التصميم الجديد من عراقة الفندق ومكانته في المجتمع المحلي، إلى جانب موقعه الاستراتيجي في لندن. وقال رئيس «دبي القابضة»، عبدالله الحباي، إن «عملية تحديث فندق (جميرا كارلتون تاور) تأتي تأكيداً لحرصنا على تعزيز تجربة زوارنا وضيوفنا، والارتقاء بها نحو آفاق جديدة». وأضاف أن «هذا المشروع يتماشى مع رؤية (جميرا) وطموحها لتحقيق الريادة في كل ما تقوم به، وأينما وجدت، إذ سيحافظ الفندق، بعد انتهاء أعمال التجديد، على مكانته الرفيعة كأحد أفخم فنادق العاصمة البريطانية وأكثرها حيوية، مدعّماً بالخدمة الاستثنائية التي تشتهر بها جميرا في عالم الضيافة».