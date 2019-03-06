«العربية للطيران» تسيّر رحلات مباشرة بين الشارقة وكوالالمبور

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «العربية للطيران»، عن تسيير رحلات مباشرة من الشارقة إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، اعتباراً من الأول من يوليو 2019.

وأفادت الشركة في بيان لها، أمس، بأنها ستسيّر رحلتها التي تستغرق سبع ساعات في أيام الإثنين والأربعاء والجمعة والأحد، إذ ستقلع رحلات الذهاب من مطار الشارقة الدولي في تمام الساعة 14:55 بعد الظهر، لتصل إلى مطار كوالالمبور الدولي في الساعة 02:25 بالتوقيت المحلي، في حين ستقلع رحلات الإياب من مطار كوالالمبور الدولي في تمام الساعة 3:35 بعد منتصف الليل، لتحط في الشارقة في الساعة 6:50 صباحاً بالتوقيت المحلي.

أما في أيام الثلاثاء والخميس والسبت، فستقلع رحلات الذهاب من مطار الشارقة الدولي في تمام الساعة 21:20 مساء، لتصل إلى مطار كوالالمبور الدولي في الساعة 08:50 صباحاً بالتوقيت المحلي، بينما ستقلع رحلة الإياب من مطار كوالالمبور الدولي في تمام الساعة 09:55 صباحاً، لتصل إلى الشارقة في الساعة 13:10 بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة العربية للطيران»، عادل العلي، إن العاصمة الماليزية كوالالمبور تشكل إضافة مهمة إلى شبكة «العربية للطيران» حول العالم، معرباً عن ثقته في أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز العلاقات السياحية والتجارية بين دولة الإمارات وماليزيا.