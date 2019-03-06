عروض مخفضة للسياحة انطلاقاً من دولة الإمارات

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

طرحت شركات طيران ووكالات سفر وطنية مجموعة من العروض السياحية، انطلاقاً من السوق الإماراتية، التي تشمل تذاكر السفر والإقامة الفندقية، فضلاً عن الأنشطة والجولات السياحية إلى بعض من الوجهات، ومنها:

تبليسي

تبدأ أسعار العروض الترويجية إلى العاصمة الجورجية تبليسي من 1300 درهم لمدة ليلتين، وتتربع تبليسي في وادٍ بين شمال وجنوب سلاسل جبال القوقاز مع بلدة قديمة ساحرة تغصّ بالشوارع الضيقة، والحمّامات الكبريتية، ما جعل منها عامل جذب كبيراً للزوار لقرون عدة.

كراكوف

تبدأ أسعار العروض السياحية إلى مدينة كراكوف البولندية من 1600 درهم لمدة ليلتين، وتشكّل هذه المدينة محوراً للثقافة والفن والتجارة، وتُعدّ وجهة عصرية لاتزال تحافظ على تاريخها العريق، والعمارة التي تعود إلى العصور الوسطى.

كينيا

تبدأ الأسعار إلى هذه الوجهة الإفريقية من 3500 درهم للإقامة لمدة ثلاث ليالٍ للشخص الواحد، وبالنسبة للكثيرين فإن كينيا تعتبر فرصة للتمتع باختبار رحلة «سفاري» إفريقية، وتعتبر منطقة الوادي المتصدع الكبير، الذي تشتهر بها كينيا، موطنا لآلاف الأنواع المختلفة.

زنجبار

تبدأ أسعار العروض السياحية إلى هذه الوجهة من 2300 درهم لمدة ليلتين، وسواء كنت ترغب في اكتشاف معالم الهندسة المعمارية التي تعود للقرن 19، أو تسبح في مياه المحيط الهندي الدافئة، فإن زنجبار تعد جنة إفريقية حان وقت استكشافها.

روما

تبدأ أسعار العروض الترويجية إلى هذه الوجهة السياحية الشهيرة من 3200 درهم لمدة ثلاث ليالٍ، تظل روما وجهة مفضلة لدى الكثيرين، للاستمتاع بمعالمها البارزة، من أطلال المدينة القديمة إلى الطراز المعماري الباروكي، ومن الفاتيكان إلى حي تراستيفيري.

بانكوك

تصل أسعار العروض السياحية لبانكوك إلى 2200 درهم لمدة 3 ليالٍ وتحتضن عاصمة تايلاند مزيجاً مذهلاً من المعالم القديمة والجديدة، مثل المعابد الكبيرة، وناطحات السحاب، والأسواق النابضة بالحياة.

لندن

تبدأ الأسعار إلى لندن من 2900 درهم لمدة ثلاث ليالٍ. وتوفر هذه الوجهة تجارب سياحية بطابع خاص لزوارها، وتكثر فيها المناطق الطبيعية، كما تتميز بمعالمها السياحية المشهورة، ففيها المئات من المتاحف والمعارض والمسارح والحدائق الملكية المفتوحة لزيارتها.

باكو

تبدأ الأسعار إلى العاصمة الأذرية باكو من 1200 درهم لمدة ليلتين، وتضم باكو مزيجاً من كل شيء، حيث تمتزج المعالم الحديثة المعاصرة للمدينة من المدينة بأجزائها التاريخية، وتعد هذه المدينة الواقعة على الشواطئ الغربية لبحر قزوين إحدى أكبر مدن القوقاز.