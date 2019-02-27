14 بنكاً إماراتياً على لائحة أكبر 50 مصرفاً خليجياً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد اتحاد المصارف العربية بأن دولة الإمارات احتلت المرتبة الأولى خليجياً، بالنسبة إلى عدد المصارف التي دخلت لائحة أكبر 50 مصرفاً في دول الخليج لعام 2018، وذلك بدخول 14 مصرفاً إماراتياً اللائحة.

وأوضحت دراسة كشف عنها الأمين العام للاتحاد، وسام فتوح، في بيان، أمس، أن البنوك الإماراتية الـ14، شملت: أبوظبي الأول، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، دبي الإسلامي، المشرق، أبوظبي الإسلامي، الاتحاد الوطني، دبي التجاري، الإمارات الإسلامي، رأس الخيمة الوطني، نور بنك، الهلال، الشارقة الإسلامي، والفجيرة الوطني.

وأضاف فتوح أنه وفقاً للبيانات المالية للمصارف الخليجية الـ50، فإنها تدير موجودات تقدر بـ2.1 تريليون دولار، تشكل 62% من حجم موجودات القطاع المصرفي العربي.