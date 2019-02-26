إنجاز أول عملية نقل تمويل بالهامش في «دبي المالي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة بيت الوساطة للأوراق المالية، أمس، عن إنجاز أول عملية لنقل تمويل بالهامش في سوق دبي المالي، لتصبح بذلك أولى شركات الوساطة التي تستفيد من هذه الخدمة الجديدة التي يوفرها السوق، وفقاً لتعديلات القواعد المنظمة للتداول بالهامش الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

وأوضح السوق في بيان أن تقديم هذا الإجراء الجديد من قبله، جاء لتسهيل عملية تحويل الأوراق المالية الممولة بالهامش من شركة وساطة مالية إلى أخرى دون الحاجة إلى بيع هذه الأوراق المالية بُغية سداد الالتزامات المالية، مشيراً إلى أن قيمة عمليات نقل تمويل الهامش في «دبي المالي»، حتى أمس، بلغت ثمانية ملايين درهم.

وقالت الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع التقاص والتسوية والإيداع في سوق دبي المالي، مريم فكري، إن «السوق يلتزم بتوفير بيئة عمل تنظيمية عالمية المستوى، تلبي المتطلبات المتزايدة لكل فئات المتعاملين».

من جهته، قال العضو المنتدب لشركة بيت الوساطة للأوراق المالية، عبدالهادي السعدي: «نعمل باستمرار على تطوير استراتيجياتنا بهدف تقديم خدمات أفضل لعملائنا وللمستثمرين المدركين لمزايا الرؤية طويلة الأجل في أسواق المال».