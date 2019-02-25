"إعمار مولز" تستحوذ على منصة "نمشي" كلياً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت "إعمار مولز"، شركة مراكز التسوق والتجزئة المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (EMAARMALLS) والتي تمتلك "إعمار العقارية" (المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز EMAAR) حصة الأغلبية فيها، عن استحواذها كلياً على "نمشي"، شركة التسوق الإلكتروني الرائدة في قطاع الأزياء بالمنطقة.

وجاء ذلك في أعقاب استحواذ "إعمار مولز" على بقية حصة "جلوبال فاشن جروب" في "نمشي" عبر صفقة نقدية بقيمة 475.5 مليون درهم (114.3 مليون يورو؛ 129.5 مليون دولار).

وعقدت "جلوبال فاشن جروب" و"إعمار مولز" شراكة استراتيجية عام 2017 استحوذت "إعمار مولز" بموجبها على حصة 51 بالمئة في "نمشي". وتعاونت "جلوبال فاشن جروب" خلال العامين الماضيين مع "إعمار مولز" وفريق "نمشي" لتعزيز عمليات "نمشي" عبر استقدام الخبرات العالمية المتخصصة بقطاع التجارة الإلكترونية والموارد المشتركة مثل الاستحواذ على العلامات التجارية العالمية والابتكارات التقنية التي تعزز الأداء.

ويعتبر استحواذ "إعمار مولز" بالكامل على "نمشي" امتداداً طبيعياً لاستراتيجية التحول الرقمي التي تنتهجها الشركة والرامية إلى الاستفادة من تنامي سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويعزز الاستحواذ الكلي على "نمشي" مكانة "إعمار مولز" في السوق الإلكترونية التي تشهد نمواً متسارعاً في منطقة الشرق الأوسط، مما يساهم بدوره في تعزيز محفظة أصولها المادية في قطاع تجارة التجزئة.

ولدى "نمشي" قاعدة عملاء متنامية يقدر حجمها حالياً بـ 1.2 مليون عميل، وسجلت أعمالها نمواً بارزاً خلال العامين الماضيين، مع وصول قيمة المبيعات في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى 849 مليون درهم (231.3 مليون دولار) في عام 2018، بنمو نسبته 16 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

وستساهم الصفقة في ترسيخ مكانة "نمشي" الرائدة في قطاع تسوق الأزياء عبر الإنترنت في المنطقة، وستعمل "إعمار مولز" على تعزيز نموها عبر إضافة علامات تجارية جديدة وتحسين البنية التحتية اللوجستية وتوسعة النطاق الجغرافي للعمليات.

بهذه المناسبة قال رئيس مجلس إدارة "إعمار العقارية" وعضو مجلس إدارة "إعمار مولز"، محمد العبار، "يعكس النمو الملحوظ الذي حققته "نمشي" المقومات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة، حيث يقوم عدد متزايد من الناس بالتسوق عبر الإنترنت لشراء ما يناسبهم من أحدث تصاميم الموضة. ومن خلال الاستحواذ الكامل على ’نمشي‘، فإننا نؤكد التزامنا بتعزيز نمو ’إعمار مولز‘ خلال العقد المقبل بأسلوب يضمن تحقيق قيمة كبيرة لجميع مساهمينا، بالاعتماد على استراتيجية قنوات التسوق المتعددة (أومني تشانل)".