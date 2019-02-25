«الإمارات للاتصالات المتكاملة» تطلق 700 محطة تدعم «الجيل الخامس» بنهاية 2019

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة اتخاذ المزيد من الخطوات الإضافية لتعزيز جاهزيتها واستعداداتها لنشر شبكات تكنولوجيا الجيل الخامس للمحمول في دولة الإمارات خلال عام 2019، مشيرة إلى أنها ستطلق أكثر من 700 محطة قاعدية تدعم التقنية الجديدة بحلول نهاية العام.

وأوضحت الشركة، في بيان أمس، أنه يجري حالياً العمل على تجهيز العديد من المواقع عبر جميع أنحاء الإمارات بمعدات وتجهيزات عالية التقنية خاصة بشبكات الجيل الخامس، حيث ستكون تلك المواقع المناطق الأولى التي ستشهد إطلاق شبكات الجيل الخامس التجارية بمجرد توفر الأجهزة المتوافقة مع هذه التقنية في وقت لاحق من هذا العام.

وأضافت أن وتيرة نشر شبكات الجيل الخامس ستعتمد على مدى سرعة توافر الأجهزة المتوافقة مع هذه التقنية، إلا أنه من المتوقع أن تشكّل اتصالات الجيل الخامس السريعة والمستقرة بديلاً منافساً لخدمات النطاق العريض للهاتف الثابت لكل من العملاء، أفراداً ومؤسسات. وتشمل المرحلة الأولى من عملية نشر شبكات هذه التكنولوجيا ضمان توفير الأجهزة والمعدات الخاصة بأماكن العملاء (Customer Premise Equipment)، التي تتبعها عملية توفير وتطوير الأجهزة والهواتف المتحركة التي تدعم هذه التقنية.

وقال الرئيس التنفيذي للبنية التحتية في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، سليم البلوشي، إن «عملية توفير وإيصال الخدمات والفوائد الحقيقية التي ستقدمها تقنية الجيل الخامس، تتطلب العمل على تحديث وإجراء ترقية شاملة لجميع أقسام الشبكة، بما في ذلك النفاذ والنقل وعناصر الشبكة الأساسية».