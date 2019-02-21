«إيه إم بست»: تراجع أسعار تأمين السيارات في 2018

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أفادت مؤسسة «إيه إم بست»، للتصنيف الائتماني، بأن شركات التأمين الوطنية واصلت تسجيل أرباح قوية، للعام الثاني على التوالي خلال العام الماضي، بعد أن بلغت 1.4 مليار درهم، مشيرة إلى تراجع أسعار التأمين على السيارات في عام 2018، بنسبة تراوح بين 15 و18%.

وذكرت المؤسسة، في تقرير تحليلي لها، استناداً إلى الإفصاحات المبدئية لشركات التأمين الوطنية، المدرجة في سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية، أن شركات التأمين الوطنية في الإمارات بشكل عام، تتمتع برأسمال قوي، ولديها القدرة على استيعاب مخاطر الاكتتاب الإضافية.

وأوضحت «إيه إم بست»، في تقريرها، أن عائدات الاكتتاب في أعمال التأمين، استفادت من التحسينات في التسعير كنتيجة للإجراءات التنظيمية خلال عام 2017، في خطوط الأعمال الرئيسة، مثل التأمين على السيارات والتأمين الطبي، لافتة إلى أن ذلك انعكس بشكل إيجابي على الأرباح الفنية.