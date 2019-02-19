«دو» تضاعف سرعة الإنترنت في باقات الاتصال المنزلي مجاناً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أمس، مضاعفة سرعات الإنترنت لعملاء خدمات الاتصال المنزلي الحاليين والجدد بشكل دائم ومجاني دون أي رسوم إضافية.

وأفادت «دو» في بيان، بأنها ستعمل على ترقية سرعات الإنترنت لعملائها تلقائياً ليتمكنوا من الاستمتاع بخدمات اتصال عالية السرعة عند تصفح مواقع التواصل الاجتماعي، أو مشاهدة البث، وممارسة الألعاب عبر الإنترنت، أو تنزيل الأفلام والمسلسلات، وذلك عبر جميع باقات خدمات الاتصال المنزلي الثلاثية (إنترنت، تلفزيون، هاتف ثابت)، التي تم إطلاقها العام الماضي.

وأضافت أن العملاء سيستمتعون الآن بسرعة إنترنت مضاعفة في باقاتهم المنزلية، تصل إلى واحد غيغابت في الثانية في باقة خدمات الاتصال المنزلي الممتازة.