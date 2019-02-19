«إحصاء أبوظبي»: 1% انخفاضاً بمعدل التضخم في الإمارة خلال يناير 2019

المصدر: عبير عبدالحليم ــ أبوظبي

أكد مركز الإحصاء في أبوظبي أن معدل التضخم في الإمارة انخفض بنسبة 1% خلال يناير 2019، ليبلغ الرقم القياسي 111.8 نقطة، مقابل 112.7 نقطة في يناير 2018.

وذكر المركز في تقرير أصدره، أمس، بعنوان: «الرقم القياسي لأسعار المستهلك يناير 2019»، أن انخفاض نسبة التضخم أثّر بشكل إيجابي في المستهلكين وفي الأسر في الإمارة.

وأوضح أن انخفاض التضخم أدى إلى انخفاض معدلات أسعار المستهلك للأسر في «شريحة الرفاه الدنيا» بنسبة 1.3%، وفي «شريحة الرفاه المتوسطة» بنسبة 0.9%، وفي «شريحة الرفاه العليا» بنسبة 0.8% خلال يناير 2019.

وأدى انخفاض التضخم إلى انخفاض معدل أسعار المستهلك للأسر المواطنة بنسبة 0.8%، وللأسر غير المواطنة بنسبة 1%، وللأسر الجماعية بنسبة 1.7%.

وأوضح أن «مجموعة النقل» أسهمت بنسبة 166% في معدل الانخفاض خلال يناير 2019، إذ انخفضت أسعار هذه المجموعة بنسبة 9.8%، كما أسهمت «مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى» بنسبة 123.8% في مجمل الانخفاض، إذ انخفضت أسعارها بنسبة 3.4%.

وبحسب بيانات المركز، فقد ارتفعت أسعار «مجموعة الملابس والأحذية» بنسبة 15.8%، وأسعار «مجموعة الترويح والثقافة» بنسبة 7.3%، وأسعار «التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت» بنسبة 5.3%، و«التبغ» بنسبة 5.5%، و«المطاعم والفنادق» بنسبة 3.1%، و«الاتصالات» بنسبة 2.2%، و«التعليم» بنسبة 1.3%، بينما استقرت أسعار الخدمات الصحية.

انخفاض أسعار المستهلك للأسر المواطنة 0.8%.