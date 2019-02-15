7.21 مليارات درهم صافي أرباح «إعمار العقارية» في 2018

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة إعمار العقارية، أمس، تحقيق صافي أرباح بقيمة 7.216 مليارات درهم في السنة المالية 2018، بنمو نسبته 30% مقارنة بعام 2017، قبل احتساب أثر الاكتتاب الأولي العام لشركة «إعمار للتطوير» وحركة سوق تداول العملات «الفوركس».

وأفادت الشركة في بيان بأن الإيرادات وصلت العام الماضي إلى 25.694 مليار درهم، بنمو نسبته 37% مقارنة بإيرادات السنة المالية 2017، فيما حققت أعمال «إعمار» في مراكز التسوق والضيافة والترفيه إيرادات بقيمة 7.202 مليارات درهم بنمو نسبته 13%.

وذكرت الشركة أنه خلال الربع الرابع من عام 2018، بلغت الإيرادات 8.304 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 53% مقارنة بإيرادات الفترة ذاتها من عام 2017، فيما حققت صافي أرباح بقيمة 1.954 مليار درهم، بنمو نسبته 34%. وأشارت «إعمار العقارية» إلى أنها وزعت في عام 2018 أرباحاً استثنائية بقيمة أربعة مليارات درهم من عائدات الاكتتاب الأولي العام لشركة «إعمار للتطوير»، بينما وزعت «إعمار مولز» و«إعمار للتطوير» أرباحاً نقدية بقيمة 1.301 مليار درهم وأرباحاً نقدية (مرحلية) خاصة بقيمة 1.040 مليار درهم، على التوالي، خلال العام الماضي.

ووفقاً للبيان، قامت «إعمار» حتى اليوم، بتسليم أكثر من 51 ألفاً و800 وحدة سكنية في دبي والأسواق العالمية، فيما يجري العمل حالياً على تطوير أكثر من 29 ألفاً و800 وحدة سكنية في دولة الإمارات، وأكثر من 17.5 ألف وحدة في الأسواق العالمية.

وجاء النمو الكبير الذي حققته «إعمار» في عام 2018 مدفوعاً بالأداء الإيجابي لكل من «إعمار للتطوير» التي تمتلك «إعمار العقارية» حصة الأغلبية فيها، والأداء القوي لـ«إعمار مولز».

وقال رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»، محمد العبار، إن «استراتيجيتنا لعام 2018 ركزت على بناء وإطلاق الوجهات العقارية المميزة، وهو ما حظي باستجابة قوية من قبل المستثمرين في الأسواق الإقليمية والعالمية، كما واصلنا توسعة أعمالنا في قطاع مراكز التسوق لنكون أكثر مواكبة للتطلعات المتغيرة للعملاء».

وأضاف العبار أنه «في مجال الضيافة، فإنّ تركيزنا موجه على تعزيز إمكاناتنا التشغيلية أكثر من امتلاك الأصول». وتابع: «نستند في نمونا إلى التحول الرقمي واعتماد أفضل معايير الجودة في كل ما نقوم به، لتحقيق قيمة طويلة الأمد لجميع أصحاب المصالح».