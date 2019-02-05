5 وجهات للتزلج قريبة من الإمارات

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

يُعد التزلّج أحد أروع الأنشطة الشتوية التي يتهافت الناس للقيام بها، كما أنها تعتبر رياضة شتوية ينبغي تجربتها. وحددت شركة «فلاي دبي» خمس وجهات للتزلج قريبة من الإمارات، كما يلي:

1- مقدونيا

يقع منتجع بوبوفا سابكا في شمال غرب مقدونيا، ويشكل موقعاً مثالياً للانطلاق في مغامرة التزلّج، حيث تمتدّ المنحدرات في هذا المنتجع على مسافة 20 كيلومتراً، ما يتيح للأشخاص من جميع القدرات البدنية التزلّج بحرية تامة، والاستمتاع بالثلوج.

2- جورجيا

يوفر منتجع غودوري للتزلّج في قلب جبال القوقاز في جورجيا، الذي يقع على ارتفاع 2200 متر فوق مستوى سطح البحر، أفضل الثلوج في أوروبا، إذ تجد فيه منحدر تزلّج يصل إلى 4200 متر، مع توافّر أربعة أنواع من مسارات التزلّج التي تتناسب مع جميع المستويات. كما يوفر منتجع غودوري خدمة نقل المتزلّجين إلى مناطق الثلج بالطائرات المروحية وجولات التزلّج الليلية.

3- كازاخستان

يقع منتجع التزلج شيمبولاك في الجزء العلوي من وادي ميديو في سلسلة جبال زايليسكي ألاتاو في كازاخستان. ويبعد هذا المنتجع مسافة 25 كيلومتراً عن مدينة ألماتي، ويعد أكبر منتجع للتزلّج في آسيا الوسطى، ما يجعله مثالياً لقضاء عطلة باعثة على الاسترخاء. ويضمّ المنتجع ثماني حلبات تزلّج تمتّد لأكثر من 14 كيلومتراً، فيما يبلغ ارتفاع أعلى قمّة 3200 متر فوق مستوى سطح البحر.

4- إيطاليا

إذا أردت التزلّج في إيطاليا، فأوّل ما يخطر ببالك هي المنطقة الشمالية التي تحيط بجبال الألب. إلا أن المنطقة الجنوبية على جبل إتنا، تقع في كاتانيا بصقلية، فثمة عدد قليل من الناس الذين يعرفون أنّ أكبر بركان نشط في أوروبا يحتضن منتجعَي تزلّج هما «بيانو بروفينزانا» و«نيكولوسي»، حيث يوفر هذان المنتجعان مناظر مذهلة مطلّة على البحر، ما يجعلهما من أكثر المواقع تميزاً في البلاد.

5- رومانيا

تُعرف مدينة سينايا في رومانيا باسم لؤلؤة كربثيان، وتستحق هذا اللقب عن جدارة، إذ تقع وجهة التزلّج الرائعة هذه في وادي براهوفا في جبال بوسيجي، وتتميّز بمناظر طبيعية تخطف الأنفاس. ويستطيع عشّاق التزلّج خوض تجارب مشوّقة عند التزلّج على المنحدرات الشاهقة، واستكشاف أفضل ما تقدمه هذه المدينة.