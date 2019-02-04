138,2 مليار درهم قيمة تجارة أبوظبي غير النفطية خلال 10أشهر بنمو6,2%

المصدر: عبير عبد الحليم - أبوظبي

قال مركز الإحصاء في أبوظبي ان قيمة التجارة الخارجية غير النفطية عبر منافذ أبوظبي قد ارتفعت لتصل إلى 138,2 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2018 مقابل 130,2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2017 بنسبة ارتفاع بلغت 6,2%.

وأرجع مركز الإحصاء في تقرير أصدره اليوم، ارتفاع حجم التجارة السلعية الخارجية للإمارة إلى الارتفاع الحاصل في قيمة كل من المعاد تصديره بنسبة 16,1 % ليصل إلى 20,7درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2018 مقابل 17,8 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2017 وارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 13,8% لتصل الى 21,1 مليار درهم مقابل 18,5 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام 2017 وارتفاع الواردات بنسبة 2,8% لتصل الى 96,4مليار درهم مقابل 93,8مليارا.



ووفقا للمركز تصدرت وقود وزيوت التشحيم صادرات أبو ظبي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2018 حيث حققت ارتفاعا بنسبة 156% تلتها السلع الإنتاجية التي ارتفعت صادراتها بنسبة 127,5% ثم صادرات معدات النقل التي ارتفعت بنسبة 25,2% بينما تصدرت معدات النقل السلع المعاد تصديرها حيث ارتفعت بنسبة 46,2% تلتها السلع الاستهكلاية التي زاد المعاد تصديره منها بنسبة 24,4% ثم وقود وزيوت التشحيم التي ارتفعت بنسبة 22,2%.

في حين حققت الواردات حققت الواردات من السلع الاستهلاكية ارتفاعا بنسبة 41,7% كما ارتفعت الواردات من وقود وزيوت التشحيم ارتفاعا بنسبة 35,6% % بينما انخفضت الواردات من السلع المتنوعة لنسبة 87%.

وذكر الإحصاء ان المملكة السعودية تصدرت الدول المستقبلة لصادرات أبو ظبي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي تلتها الصين ثم الولايات المتحدة وتصدرت الكويت ثم السعودية ثم الصين دول إعادة التصدير بينما جاءت الولايات المتحدة ثم السعودية ثم اليابان اهم الدول التي تستورد منها أبوظبي.