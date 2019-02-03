اتفاقية لتوحيد إجراءات «الإدراج المزدوج» للأوراق المالية في الإمارات والسعودية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وقّع سوق أبوظبي للأوراق المالية، اتفاقية تعاون مع شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، المملوكة بالكامل لشركة السوق المالية السعودية (تداول)، والجهة الوحيدة المسؤولة عن تقديم خدمات الحفظ والتسجيل، والمقاصة والتسوية للأوراق المالية المتداولة في السوق المالية السعودية.

وتأتي الاتفاقية، التي وقعت في العاصمة السعودية الرياض، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في ما يتعلق بعمليات الإدراج المزدوجة للأوراق المالية في الأسواق المالية السعودية والإماراتية.

وتهدف الاتفاقية إلى تحديد وتوحيد الإجراءات التشغيلية والإدارية والفنية بين البلدين، والتي تسهم في تأسيس تعاون ثنائي فعال بينهما في ما يتعلق بعمليات الإدراج المزدوجة للأوراق المالية في الأسواق المالية في الدولتين، ومن خلال تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بسجلات الملكية أو العمليات التي يجريها الوسطاء أو الأعضاء أو المستثمرون، إضافة إلى عمليات نقل الأوراق المالية، وتحديث سجلات ملكية حملة الأوراق المالية المسجلة لدى كل دولة.

وأكّد الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإنابة، خليفة سالم المنصوري، حرص السوق على تطوير بنيته القانونية والتشريعية وفق أفضل المعايير العالمية، لضمان أن تكون بيئة التداول في السوق تنافسية وشفافة وعادلة.

وقال: «سيسهم توقيع اتفاقية التعاون مع (إيداع) في تعزيز كفاءة السوق في ما يتعلق بحوكمة عمليات الإدراج المزدوجة، الأمر الذي سيعزز من جاذبية السوق بالنسبة للمستثمرين الأجانب، ويدعم السيولة النقدية في السوق، ويرفع نسبة التداول لدى المستثمرين».

وأكد أن اتفاقية التعاون ستكون منصة جاذبة للمستثمر السعودي والإماراتي والمستثمرين الأجانب، على حد سواء، وذلك بفضل البيئة الاستثمارية المستقرة والتنافسية في الأسواق المالية في المنطقة، لافتاً إلى أن عدد المستثمرين السعوديين في سوق أبوظبي للأوراق المالية نهاية عام 2018 وصل إلى 147 ألفاً و412 مستثمراً، منهم 147 مؤسسة استثمارية، وبقيمة تداولات إجمالية (بيع زائد شراء) بلغت 1.6 مليار درهم خلال عام 2018.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة «إيداع»، ممدوح السديري، إن هذه الشراكة تأتي لتسهيل خدمات الإيداع بين السوقين الماليين السعودي والإماراتي من خلال تقديم كل التسهيلات، لتمكين عمليات الإيداع وحفظ وصيانة سجلات الملكية بين الطرفين.