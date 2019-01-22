5 نصائح لترقية الغرفة الفندقية مجاناً

المصدر: إعداد : أزاد‭ ‬عيشو‭‬‭

قدّمت شركات متخصصة في الاستشارات السياحية مجموعة من النصائح للحصول على ترقية مجانية من الفنادق وتحقيق أقصى استفادة من العطلة، مشيرة إلى أهمية الاشتراك في برامج مكافآت الولاء والسفر خارج أوقات الذروة. وفي ما يلي أبرز خمس نصائح لترقية الغرفة الفندقية مجاناً:

1- برامج الولاء

سيكون دائماً الاشتراك في برامج مكافآت الولاء في الفنادق، الطريقة الأسهل للحصول على ترقية مجانية للغرفة، فإذا كنت تقيم مع سلسلة الفنادق نفسها بشكل منتظم، وكنت عضواً في برنامج المكافآت الخاص بها، فستكون فرصك في الحصول على الترقية كبيرة جداً.

2- مناسبات خاصة

يوفر الكثير من الفنادق هدية ترويجية مجانية للضيوف الذين يحتفلون بمناسبة خاصة مثل عيد الميلاد أو الزواج وغيرها، فلا ضرر من ذكر ذلك أمام منصة تسجيل الدخول، كما تتيح إجراءات إتمام الحجز الإلكتروني خياراً لتوضيح أي ملاحظات قد يرد المتعامل تدوينها لإخبار الفندق بذلك.

3- مواسم السفر

تختلف مواسم السفر حسب المكان المراد السفر إليه، لكن المسافرين الذين يمكنهم قضاء أوقات ممتعة خلال الأوقات الهادئة لديهم حظوظ أكبر للحصول على ترقية إلى غرفة فاخرة بإطلالات رائعة، حيث إنه خلال مواسم الذروة من الصعب إيجاد غرفة مناسبة أصلاً وبالتالي تقل الفرص.

4- إقامة قصيرة

إذا كنت تقيم لمدة أسبوع في فندق ما، فلن تحصل على ترقية باعتبارها فترة قصيرة أصلاً، كما أن حجز أرخص غرفة فندقية قد لا يؤهل المسافر للترقية إلى جناح فاخر، فمن غير المحتمل أن يعطي مديرو الفنادق شخصاً حجز بأدنى سعر متوافر.

5- الوصول متأخراً

يسعى أغلبية الضيوف والنزلاء البدء بعطلاتهم في أقرب وقت ممكن، ويعني ذلك عادة الوصول إلى الفندق قبل ساعة واحدة من موعد تسجيل الوصول وأكثر من ذلك، لكن الوصول في المساء أو وقت متأخر يزيد من فرص ترقية الغرفة، لأنه مع مرور الوقت قد يضطر البعض إلى إلغاء الحجز.