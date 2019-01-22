حدائق دبي.. نزهات على العشب الأخضر ومعارض ترفيهية وتعليمية

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

توفّر حدائق ومتنزهات دبي تجارب سياحية غنية للعائلات، ضمن مساحات خضراء وإطلالات رائعة على البحيرات، حيث يمكنك الاستمتاع بركوب الدرّاجات أو الجري. كما أنه يمكن للراغبين في الاستمتاع بيوم من الترفيه مع العائلة، فإن حديقة زعبيل هي المكان المثالي، فإلى جانب الإطلالات الرائعة تحتوي الحديقة على بحيرة وملاعب رياضيّة، ومناطق مخصّصة لحفلات الشواء وطاولات التنزّه، وإضافة إلى ذلك تقدم الحديقة معارض ترفيهية وتعليمية في أرجائها الواسعة.

ويوفّر متنزه بِحيرة البرشاء بدوره قدراً كبيراً من السكينة، مع أنشطة تناسب جميع أفراد الأسرة، للاستمتاع بركوب الدرّاجات أو بالجري على مساحة 50 فداناً تقريباً من الخضرة الوارفة، أو الاسترخاء والسكينة على إحدى الأرائك المريحة في المتنزّه، فيما يمارس الأطفال القفز الممتع على القلاع المطاطية.

وتضم حديقة الممزر شواطئ جميلة ومساحات خضراء شاسعة، ما يجعلها واحدة من أكثر المتنزهات شعبية في دبي، كما تضم مجموعة من المرافق المتنوعة.

ومع إطلالة هذه الحديقة الجميلة على البحر، فإنها تجعل منها مقصداً لعشاق الرياضات المائية والشواطئ، والعائلات، والمجموعات التي تبحث عن الاستمتاع بأشعة الشمس. وسواء كنت مقيماً في أبراج بحيرات جميرا أو كنت تعمل على مقربة منها، فإنه يمكنك الآن الاستمتاع بمرافق حديقتها الفسيحة، لتضمن أوقاتاً رائعة لأطفالك. وستجد في الحديقة ملاعب تتيح للصغار اللّهو بالرمال، في حين يمكن للأطفال الأكبر سنا اللّعب على الأراجيح. وتضمّ الحديقة كذلك مساحة خضراء واسعة مثاليّة لتناول الغداء، أو القيام بنزهة مسائيّة في الهواء الطلق.

ولاختبار تجارب في قلب الطبيعة البرية، توفّر حديقة مشرف خيارات للاستمتاع بحفلات الشّواء ومراقبة الطّيور والتّنزه بصحبة الأسرة، نظراً لثراء هذه الحديقة بأنواع الحياة البريّة والنباتيّة المذهلة، إذ إنها تعتبر المكان المثالي لمراقبة أنواع رائعة من الطيور في الشرق الأوسط.

وعادة ما تعتبر أشهر الشتاء في دبي مثالية لممارسة التمارين الرياضية، حيث تضم حديقة البحيرة في القصيص مضماراً مثالياً بطول كيلومترين وعرض ثلاثة أمتار لهواة الجري، أما إذا كنت تفضل الألعاب الجماعية، فيوجد مرافق خاصة بالمباريات، إضافة إلى استراحات مظلّلة لمحبي الاسترخاء ضمن أجواء هادئة. وإذا كنت من محبي ركوب الدراجات الهوائية، توجّه إلى حديقة ند الشبا التي تضم العديد من المرافق كما يوجد بها مسارات خاصة بالأطفال.

وتوفر حديقة الصفوح مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية في الهواء الطلق ابتداء من كرة القدم وصولاً إلى النزهات على العشب الأخضر. ومن مرافقها ملعب لكرة السلة بالحجم الطبيعي، إضافة إلى ملعب لكرة القدم، أما لهواة التمارين الرياضية، فتضم الحديقة كذلك مضماراً للجري مزوداً بأرضيات مضادة للصدمات ومعدّات التدريب، ومساحات خضراء في منطقة اللعب المخصصة للأطفال.

من جهتها، تقع حديقة الخور على حافة خور دبي ما يضفي عليها تميزاً كبيراً عن بقية المساحات الخضراء في المدينة، إذ يمكن الاستمتاع بهذا المكان مع مراقبة السفن الشراعية وهي تشق طريقها في المياه، أو استئجار درّاجة والتنزه بها في المكان. وبفضل ما تتمتع به حديقة الخور من مساحات واسعة من المروج والحدائق النباتية ومساحات اللّعب المخصّصة للأطفال، فإنها تُعد مركزاً ترفيهياً جميلاً في وسط المدينة.

أمّا حديقة «ميراكل غاردن» فتقع في جنوب البرشاء، وتمثل أكبر حديقة زهور طبيعية في العالم، حيث يوجد فيها أكثر من 45 مليون زهرة على مساحة 72 ألف متر مربع، وهي معروضة في العديد من الأشكال والتصميمات المذهلة. وتمتدّ حديقة الفراشات على مساحة أكثر من 2600 متر مربّع ضمن حديقة «ميراكل غاردن» وتضمّ آلاف الأنواع من الفراشات في تسع قباب مبنيّة خصّيصاً لهذا الغرض.

وعلى مقربة من أروع معالم الجذب في المدينة، بما فيها «دبي مول» و«سوق البحار»، تشكِّل حديقة البرج وجهة مثالية للاسترخاء، حيث تتميّز هذه الحديقة بممرات المشاة الواسعة.

وتأسر الألوان والأشكال الخيالية والرائعة رواد حديقة «دبي غاردن جلو»، المضيئة بكل تصاميمها ومنحوتاتها وقطعها الضخمة، كما تتضمن الحديقة المضاءة العديد من الفعاليات الترفيهية للصغار. وتضم حديقة الديناصورات 100 من مجسمات الديناصورات المعروضة للزوار، التي تم تصميمها وتنفيذها بحيث تحقق التوازن المثالي بين تزويد الأطفال بالمعرفة وإضفاء الطابع الترفيهي للعائلة.

متنزهات دبي تتيح تجارب سياحية غنية للعائلات.