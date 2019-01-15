مركبة على مدرج مطار القاهرة توقف إقلاع رحلة لـ «طيران الإمارات»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت شركة طيران الإمارات، بأن طائرتها لـ(الرحلة إي كيه 928 من القاهرة إلى دبي يوم السبت 12 يناير)، اضطرت إلى كبح عملية الإقلاع في اللحظات الأخيرة، نظراً إلى ظهور مركبة على مدرج الإقلاع في مطار القاهرة الدولي.

وأوضح متحدث باسم الناقلة أمس، أن الأمر «تسبب في تلف الإطارات، وتمت إعادة الطائرة إلى المبنى وإنزال الركاب»، مشيراً إلى أن «(طيران الإمارات) أرسلت طائرة وطاقماً من دبي لنقل الركاب وأفراد طاقم الطائرة المتعطلة في القاهرة، ما تسبب في تأخر إقلاع الرحلة ثماني ساعات».

وأضاف المتحدث في بيان: «إذ تعتذر (طيران الإمارات) عن أي إزعاج تسببت فيه هذه الواقعة، فإنها تؤكد أن سلامة ركابها وأفراد طاقمها تحتل قمة أولوياتها على الدوام، كما تؤكد تعاونها التام مع التحقيقات التي تجريها سلطات مطار القاهرة الدولي في هذا الشأن».