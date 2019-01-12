«كابا»: «طيران الإمارات» الأولى في طلبيات الطائرات «عريضة البدن»

المصدر: أزاد عيشو - دبي

حلّت «طيران الإمارات» في المركز الأول، من حيث عدد الطائرات «عريضة البدن»، في كل من مرحلة التشغيل، أو تلك التي لاتزال تحت الطلب، وفقاً لبيانات صادرة عن مركز آسيا الباسيفيك للطيران (كابا)، المتخصص في أبحاث النقل الجوي. ووفقاً لأحدث البيانات التي أوردتها الشركة، فقد بلغ إجمالي عدد الطائرات عريضة البدن التي تشغلها «طيران الإمارات» 268 طائرة، فيما وصل عدد الطائرات تحت الطلب التي ستتسلمها الناقلة إلى 254 طائرة، تضم كلاً من طائرات «إيرباص إيه 380»، و«بوينغ 777 إكس»، فضلاً عن «بوينغ 787 دريملاينر». واستحوذت «طيران الإمارات» على 36.18% من إجمالي 702 طائرة عريضة البدن، تمثل مجموع طلبيات أكبر 20 ناقلة جوية دولية. وأظهرت البيانات أن كلاً من شركتي «طيران الإمارات»، و«فلاي دبي» حلتا أيضاً ضمن قائمة أكبر 10 شركات، من حيث إجمالي عدد الطائرات تحت الطلب، مشيرة إلى تسجيل الناقلتين نمواً كبيراً في عدد الطائرات التي تسلمتها خلال السنوات الـ10 الأخيرة.

وتسلّمت «طيران الإمارات» خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الجارية ثماني طائرات جديدة (ثلاث طائرات A380، وخمس طائرات بوينغ 777)، وأخرجت سبع طائرات قديمة من الخدمة، وستخرج أربع طائرات أخرى بحلول 31 مارس 2019.

وتتيح استراتيجية الناقلة طويلة المدى للاستثمار في أحدث طائرات الجسم العريض، تحسين الكفاءة العامة وتوفير تجارب أفضل للمتعاملين. وتواصل «طيران الإمارات» توفير رحلات أمام متعامليها للسفر عبر العالم، من خلال توقف واحد فقط في دبي.

من جانبها، تشغل شركة «فلاي دبي» أسطولاً من طراز واحد يتألف من 58 طائرة، يشمل طائرات «بوينغ 737 ماكس 8» وطائرات «بوينغ 800-737» الجيل الجديد، وخلال العقد المقبل سينمو أسطولها من الطائرات ليصل إلى 296 طائرة.