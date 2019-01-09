مسبح يطلّ على أفق دبي والخليج من ارتفاع 210 أمتار

المصدر: مدحت السويفي - دبي

في قلب «نخلة جميرا» بدبي، بدأت شركة «نخيل» للتطوير العقاري، في بناء حوض السباحة الأعلى في منطقة الشرق الأوسط، والذي يقع في برج «ذا بالم تاور»، المكوّن من 52 طابقاً، بارتفاع 240 متراً.

وسيكون حوض السباحة «إنفينيتي» على ارتفاع 210 أمتار، وسيغطي مساحة 775 متراً مربعاً، وسيطل على جميع جوانب البرج الأربعة، ليوفر إطلالات بانورامية على «نخلة جميرا» والخليج العربي وأفق دبي.

وأفادت «نخيل»، على هامش جولة إعلامية في المشروع، بأن حوض السباحة يقع في الطابق الـ50 من المبنى، ويعتبر واحداً من بين أعلى 10 أحواض سباحة في العالم، والأعلى في منطقة الشرق الأوسط.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «نخيل»، عقيل كاظم، إن حوض السباحة الذي بدأت «نخيل» في العمل عليه، يعد الأعلى في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، ويتسع لـ930 ألف لتر من المياه.

ولفت إلى أن تكلفة المشروع الذي يضم البرج تقدر بـ1.2 مليار درهم، ويضم برج «ذا بالم تاور» في قلب «نخلة جميرا»، وفندق «سانت ريجيس دبي - ذا بالم»، المكوّن من 289 غرفة، و432 شقة فاخرة، إذ سيشغل الفندق أول 18 طابقاً من البرج.

وذكر أن برج «ذا بالم تاور» سيتصل مباشرة مع «نخيل مول»، الذي يضم 350 متجراً ومطعماً، وهو حالياً قيد الإنشاء، ويعد نقطة الوصول إلى منصة مشاهدة المناظر الخلابة العامة، ويضم المول الذي من المقرر الانتهاء منه العام الجاري، محطة خاصة لقطار «ذا بالم مونوريل». وحول تطورات المشروع؛ أوضح عقيل، أن الشركة أنهت الأعمال الإنشائية في قسم الطوابق السكنية، وحالياً تنجز الطابق الـ50 الذي يحتوي المسبح الذي يعد من أعلى المسابح في العالم.

وأشار إلى أنه يوجد حالياً في موقع المشروع نحو 850 عاملاً، وسيرتفع هذا العدد إلى أكثر من 1500 عند الوصول إلى التشطيبات الداخلية التي ستجري على قدم وساق في الأسابيع المقبلة.

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متراً مربعاً مساحة المسبح الذي يحتل الطابق الـ50 في البرج.