«تبريد» تضيف 36 ألف طن إلى طاقتها الإنتاجية في 2019

المصدر: عبير عبدالحليم ــ أبوظبي

قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد)، جاسم حسين ثابت، إن الشركة ستضيف العام الجاري 36 ألف طن تبريد إلى طاقتها الإنتاجية، التي تبلغ 1.121 مليون طن تبريد، ليرتفع إجمالي طاقتها الإجمالية إلى 1.157 مليون طن تبريد.

وأضاف، في تصريحات صحافية خلال جولة في محطة «ياس 1»، التي تغذي «جزيرة ياس» بأبوظبي، أن الشركة تعتزم افتتاح محطة تبريد جديدة في أبوظبي العام الجاري، كما ستطور وتوسع محطة تبريد أخرى، لافتاً إلى أن لدى الشركة حالياً 73 محطة تبريد في الإمارات، وبعض دول مجلس التعاون الخليجي.

وكشف ثابت أن موجودات الشركة تبلغ 8.6 مليارات درهم، فضلاً عن سيولة تبلغ 300 مليون درهم، لافتاً إلى أنها أصدرت صكوكاً في بورصة لندن بقيمة 500 مليون دولار، وتمت تغطيتها بأكثر من مرة ونصف المرة.

وأضاف أن الشركة مدرجة في سوق دبي المالي، وحصلت على تصنيفات ائتمانية من الدرجة الاستثمارية من وكالة «موديز» Baa3، ومن «فيتش» BBB.

وأكد أنه لا توجد خطط حالياً لإصدار صكوك أو سندات، كما لا توجد عجلة لإصدارها، إذ يعتمد الأمر على ظروف السوق ومتطلباتها.

ولفت إلى أن لدى الشركة 120 عقداً مع جهات حكومية كبرى، يتم تنفيذها، مؤكداً أنها عقود موقعة ومضمونة، ما يضمن نمو الإيرادات، في وقت توجد فيه مباحثات للتوقيع على عقود أخرى مع مطورين عقاريين في الدولة.

وذكر ثابت أن 70% من أعمال «تبريد» داخل دولة الإمارات، والباقي في دول مجلس التعاون، كما تدرس الشركة التوسع نحو مصر والهند، خلال الفترة المقبلة.