«دبي للاستثمار»: إنجاز «مركز الفجيرة للأعمال» في يونيو 2020

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «دبي للاستثمار» أن العمل في مشروع «مركز الفجيرة للأعمال»، البالغة كلفته 460 مليون درهم، الذي يتم تطويره من خلال مشروعها المشترك «الطيف للاستثمار»، قد اكتمل بنسبة 20.5%. وتسير الأعمال الإنشائية في المشروع بوتيرة متسارعة لإنجازه في يونيو 2020، قبل الجدول الزمني المحدّد في الربع الأخير من عام 2020.

وأكدت الشركة في بيان، أمس، أن المساحة الإجمالية لـ«مركز الفجيرة للأعمال»، وهو مشروع مشترك بين «الطيف للاستثمار»، و«مؤسسة الفجيرة للاستثمار»، 96 ألفاً و400 متر مربع، وسيضم برجين، الأول من 19 طابقاً وسيخصص للمكاتب، وسيكون الثاني فندقاً بالارتفاع نفسه، إضافة إلى مركز تجاري ومحال للتجزئة، مع مواقف للسيارات تستوعب أكثر من 670 سيارة.

وزار العضو المنتدب كبير المسؤولين التنفيذيين في «دبي للإستثمار»، خالد بن كلبان، موقع المشروع، أخيراً، برفقة أعضاء مجلس الإدارة للاطلاع على سير العمل. ووصل الارتفاع الحالي لبرج الفندق إلى مستوى الطابق الـ18، ويتم العمل على إنجاز الطابقين الأخيرين، بينما تبقى ثمانية طوابق غير مكتملة في برج المكاتب. كما تتواصل الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية مع الاقتراب من إنهاء أعمال الطابوق.

ويقوم فريق العمل حالياً بتعهيد أعمال الديكور الداخلي والأثاث والتجهيز للمشروع.

وقال خالد بن كلبان: «يتم إنشاء (مركز الفجيرة للأعمال) في موقع استراتيجي لمواكبة متطلبات السوق، وهو يوفر فرصاً قوية للتجارة والأعمال، فضلاً عن إرسائه معايير جديدة في مجال التنمية الحضرية. ويسعدنا تقدم أعمال المشروع بوتيرة أسرع من الجدول الزمني المحدّد».