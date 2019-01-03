«أراضي دبي» شريك استراتيجي لمعرض العقارات في القاهرة وجدة

المصدر: دبي - وام

ينطلق معرض العقارات الدولي، أكبر منصة لاستعراض وبيع المشروعات العقارية في الشرق الأوسط، في مدينة القاهرة، خلال الفترة من 10 إلى 13 الجاري، وفي مدينة جدة خلال الفترة من 17 إلى 20 من الشهر نفسه.

ويأتي تنظيم المعرض بشراكة استراتيجية مع مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، الذراع الاستثمارية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي (أراضي دبي)، وشركة MREC المصرية للخدمات العقارية المتكاملة، وبرنامج «وافي» وهو مبادرة لوزارة الإسكان السعودية. ويوفر المعرض منصة مثالية للمستثمرين والمشترين المهتمين بالاستثمار في القطاع السكني العقاري، للحصول على أفضل العقارات التي يتطلعون لامتلاكها، ويتيح للعارضين فرصة مثالية لعرض وترويج مشروعاتهم التجارية والسكنية، مع ضمان توفير بيئة استثمارية تقدم فرصاً مثالية لاكتشاف أفضل السبل للاستثمارات المحلية والدولية في السوق العقارية، بجانب الاستفادة من العروض الحصرية والتسهيلات الكبرى التي توفرها الجهات العارضة.

وقال مدير عام معرض العقارات الدولي، وليد فرغل، إنه «انطلاقاً من النجاح الذي حققه المعرض في دبي، على مدار الـ14 عاماً الماضية، قررنا تنظيم النسخة الأولى لمعرض العقارات الدولي في مصر والسعودية، ما يسهم في تشجيع ودعم الاستثمار، ويعزز سبل التعاون المشترك».