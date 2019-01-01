«غرفة دبي»: 17.3 مليار درهم مبيعات حجوزات السفر عبر الإنترنت بالدولة في 2018

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توقّع تحليل حديث لغرفة تجارة وصناعة دبي، صدر أمس، أن تبلغ مبيعات حجوزات السفر عبر الإنترنت في الدولة خلال عام 2018 نحو 17.3 مليار درهم.

وأوضح التحليل المبني على بيانات «يورو مونيتر» أن تلك المبيعات تنقسم إلى تسعة مليارات درهم من المبيعات المباشرة عبر الإنترنت، و8.3 مليارات درهم من مبيعات الشركات الوسيطة عبر الإنترنت، مشيراً إلى أن مبيعات الشركات الوسيطة في المجال سجلت معدل نمو سنوي تراكمي بلغ 26.1% بين عامي 2013 و2018، وبذلك تكون أسرع نمواً من المبيعات المباشرة عبر الإنترنت التي حققت نمواً سنوياً تراكمياً بلغ 12.5% خلال الفترة نفسها.

ولفت التحليل إلى ميزة يقوم بها المسافرون في دولة الإمارات، حيث يلجؤون إلى إجراء عمليات بحث على الإنترنت قبل إتمام عمليات حجزهم، وعادة ما يميلون نحو اختيار أفضل الصفقات، وذلك حسب مسح إحصائي أجراه موقع (Cleartrip).

وحسب التحليل، فإنه يتوقع أن تحقق مبيعات الحجز للسفر من خلال الهاتف المحمول في عام 2018 مستويات قياسية، وذلك بقيمة تبلغ 2.9 مليار درهم، لتسجل بذلك نسبة نمو قدرها 25% مقارنة بالعام الماضي. كما ستسجل هذه المبيعات نمواً سنوياً تراكمياً بلغ نحو 34.3% خلال الفترة بين 2013 و2018.

ووفقاً لتقديرات التحليل، فإن قيمة مبيعات شركات الوساطة لحجوزات السفر بهدف الترفيه من المتوقع أن تبلغ 4.3 مليارات درهم في عام 2018، ما يعني حصة قدرها 52% من إجمالي مبيعات شركات حجز السفر الوسيطة عبر الإنترنت في الإمارات.

أما قيمة مبيعات شركات الوساطة لحجوزات السفر عبر الإنترنت لأغراض الأعمال، توقع التحليل أن تبلغ 3.9 مليارات درهم، وذلك بحصة قدرها 48% من إجمالي مبيعات تلك الشركات، مبيناً أن مبيعات تذاكر الطيران في هذه الفئة تشكل الحصة الأكبر، والتي تبلغ نحو 55.3% من إجمالي مبيعات شركات الوساطة للسفر بهدف الأعمال، تليها حجوزات الإقامة بالفنادق (44.2%)، استئجار السيارات (0.4%)، وغيرها (0.1%).

• %25 نمواً في الحجز عبر «المحمول» خلال 2018.